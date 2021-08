„Motivaci mají kluci pokaždé dostatečnou. Jde spíše o to, že v těchto zápasech většinou skórují hráči, kteří nastoupí proti bývalému klubu. Budu jedině rád, když se to potvrdí i tentokrát a proti Baníku se prosadí některý z nich,“ přeje si zlínský trenér Jan Jelínek, který kvůli chybějící licenci při zápasech plní oficiálně roli asistenta.

Ne všechny borce ale bude mít devětatřicetiletý kouč k dispozici.

Fillo se sice zotavuje po nepříjemném zranění, ale jeho start je nepravděpodobný.

Reiter zase nemůže hrát kvůli dohodě klubů. Ze tří letních ostravských posil tak nastoupí jenom středopolař Hrubý, jenž přišel do Baťova města na přestup.

„Stejně jako proti Slavii i tento zápas pro mě bude speciální. Na utkání se těším, protože minulý rok jsem proti Baníku hrát nemohl,“ upozorňuje.

Dres Ostravy v minulosti nosili i Poznar. Fantiš, Hlinka, Procházka a Vraštil. Teď se pokusí bývalý klub porazit.

„Soupeři máme z jara co vracet, vždyť jsme tam naposledy dostali čtyři branky. Teď to ale bude jiný zápas, oba týmy jsou v odlišné situaci, po úvodním nezdaru chtějí vyhrát. Nás nesmí uchlácholit dobrý výkon se Slavií. Sice jsme bojovali, ale body nemáme. Je spokojenosti máme pořád daleko,“ ví Jelínek.

Ševci proti obhájci trofeje obstáli hlavně v defenzivě, vpředu ale tak nebezpeční nebyli.

Pokud chtějí Baník okrást a konečně utnout dlouhou sérii bez ligové výhry, musí v ofenzivě přidat nadstavbu. Dostat se do šancí a ty proměnit.

Hosté budou zase spoléhat na kapitána Poznara, další forvard Jawo je stále mimo hru. Naopak už se uzdravil mladý stoper Kolář. Jak Jelínek sestavu poskládá, se uvidí až před samotným zápasem. „Alternativ je zase víc,“ připouští.

Ani Ostrava ale v prvním utkání neskórovala, v Jablonci gólem Pilaře z 88. minuty padla 0:1.

„Baník i přes prohru prokázal, že je velmi dobře připravený. Pro diváky to byl nejlepší zápas kola. Oba týmy šly za vítězstvím. Hosté měli jenom smůlu, byli nebezpečnější než soupeř, takže nás nečeká nic jednoduchého. Domácí budou hladoví,“ cítí.

Slezský klub, který v příštím roce oslaví sto let od založení, si chce letos zajistit účast ve skupině o titul v nadstavbové části, tedy skončit do šestého místa.

Ke splnění smělých cílů mají Baníku pomoct i nové posily Lischka. Budínský, Klíma a Almási.

Největší letní ztrátou je odchod opory Stronatiho do Maďarska. Důrazného stopera má nahradit bývalý zadák Sparty a Jablonce. „Sestava Ostravy se sice proměnila, ale kvalitu si udržela. Do přestupů dala dost peněz, také trenér Smetana je u týmu déle, takže Baník jde nahoru,“ všímá si Jelínek.

Pomoct Baníku mohou i fanoušci. Na vítkovický stadion momentálně může přijít až 7500 diváků, takže v neděli se dá očekávat bouřlivá kulisa. „Prostředí bude krásné, už se na to těším,“ přiznává kouč Fastavu. „Mně nevadí, že nám budou nadávat, pískat na nás, to k fotbalu patří. My jsme hlavně rádi, že lidé mohou být v hledišti a fandit,“ dodává.

FORTUNA:LIGA, 2. kolo -

FC Baník Ostrava - FC Fastav Zlín

Výkop: neděle v 16.00, Městský stadion Ostrava

Rozhodčí: Julínek - Caletka, Dobrovolný (Zaoral) | VAR: Klíma | AVAR: Kotík

Ligová bilance: 13-13-4, 53:29

Poslední zápas: 4:2 (33. a 82. Zajíc, 2. Tetour, 72. Buchta – 52. Martínez, 54. Hlinka, 15. května 2021)

Pravděpodobné sestavy: Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Kaloč – De Azevedo, Budínský, Kuzmanovič, Buchta – Almási. Trenér: Smetana.

Zlín: Dostál – Vraštil, Cedidla, Procházka, Matejov – Fantiš, Conde, Hlinka, Hrubý, Dramé – Poznar. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 1:1