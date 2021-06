Tradiční křídelní prostor vyměnil za hrot útoku, kde nastoupil po boku střelce Poznara. Poslední posila Zlína, Rudolf Reiter, se s novou pozicí teprve sžívá, sobotní přípravný zápas s třetiligovým Uničovem přesto ukázal, že to může být zajímavá alternativa do ligových bojů.

Fotbalisté Zlína (bílé dresy) v úvodním letním přípravném zápase přehráli třetiligový Uničov 5:1. | Foto: Jan Zahnaš

„Není to vyloženě útočník, jako spíš podhrot. Tomáš měl být tou věží, která to sklepává a prodlužuje, já to za něj zase musím oběhat,“ popisuje bývalý hráč Bohemians 1905 nebo Brna.