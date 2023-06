Předtím ve Zlíně zaskakoval na pravém bekovi, teď zase nastupuje v obranné čtyřce nalevo. Osmadvacetiletý fotbalista týmu FC Trinity Rudolf Reiter se s novou pozicí sžívá skvěle. Ševcům podruhé za sebou pomohl udržet čisté konto, přiblížit záchranu FORTUNA:LIGY.

Fotbalista Zlína Rudolf Reiter (vpravo) při barážovém zápase s Vyškovem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Je to poprvé v životě, co hraji levého beka. Všechno má své výhody i nevýhody. Obránce sice úplně nejsem, nevadí mi ale ani jedna strana,“ tvrdí bývalý hráč Baníku, Brna či Bohemky.

Ofenzivní borci Vyškova se ale bránili jen velmi těžce. Reiter chvíli naháněl Kanakimanu, pak zase Elandi Aléguého. S oběma měl co dělat. Na trávníku je rozeznával podle čísel, jmény je nezná. „Vždycky jsem se podíval na trenky, abych věděl, který je který a podle toho je i bránil,“ přiznává s úsměvem.

Také Reiter souhlasí s tím, že Afričané v dresu Vyškova mají potenciál, mohou se prosadit i v české nejvyšší soutěži. „Jsou to zajímaví fotbalisté, mohli by se uplatnit i v první lize,“ myslí si.

O kvalitě barážového soupeře ale ševci moc dobře věděli, na ambiciózní tým plný zahraničních borců se pečlivě chystali.

„Vyškov má kvalitu, v baráži není náhodou. Ostatně nedávno jsme s ním vypadli v poháru,“ připomíná listopadovou porážku.

Ve čtvrtek doma uspěli naopak ševci. Těsná výhra 1:0 je přiblížila vytoužené záchraně, klid ale favorit stále nemá. „Je to jenom dílčí krůček, padesát procent. Rozhodne odveta,“ ví dobře Reiter.

Hrát na remízu Zlíňané v barážové odvetě nechtějí. I těsná porážka jim ale dává jistou naději. „Pokud bychom v Brně prohráli, je to konečná, teď by se šlo do prodloužení, není to stejná situace,“ upozorňuje Reiter.

„Máme psychologickou výhodu, menší náskok a hlavně zkušený mančaft. Nechceme to jenom odbránit,“ přidává.

„Ideální by bylo dát první gól. Soupeř by to pak musel otevřít, tím by to pro nás bylo jednodušší,“ míní.

Reiter hrál stejně jako většina týmu FC Trinity na drnovickém stadionu pouze jednou. Předloni tam ševci slavili postup v MOL Cupu. I tehdy se ale nadřeli.

Nyní budou mít ale daleko větší podporu fanoušků. Na Vyškovsko vyrazí čtyři plné autobusy, další příznivci pojedou vlastními auty.

„Budeme tam mít hodně velkou podporu. Jsem rád, že se lidé ve Zlíně, včetně nás, neskutečně semkli a stojí za námi. Pomáhají nám v tom, abychom dokončili sezonu úspěšně a zachránili se,“ dodává.