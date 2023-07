Ševci po záchraně v nejvyšší soutěži udrželi dalšího důležitého hráče. Ve Zlíně zůstává i Rudolf Reiter. Klub na zkušeného osmadvacetiletého krajního záložníka či obránce uplatnil opci, vykoupil jej z Baníku Ostrava. Odchovanec pražské Sparty na Letné podepsal tříletou smlouvu.

Fotbalista Rudolf Reiter pokračuje dál ve Zlíně. | Foto: FC Zlín

„Jsem tu už dva roky, takže jsem rád že se to povedlo přetavit v přestup a přidám ve Zlíně další léta,“ uvedl na klubovém webu Reiter.

„Minula sezona pro všechny z nás byla strašně náročná, a to hlavně psychicky, na druhé straně si myslím, že to byla velká škola a může nám to jenom pomoci,“ je přesvědčený.

„Tým se hodně obměnil a omladil, přeju si aby jsme nadcházející sezónu zvládli tak, jak si všichni přejeme a hlavně aby lidé ve Zlíně za námi stáli jako tomu bylo ke konci, kdy se nejenom tým, ale snad cele město semklo a podařilo se pro Zlín zachránit ligový fotbal,“ dodal po podpisu nové smlouvy.

Pražský rodák přišel do Zlína před dvěma lety s vizitkou velmi rychlého křídelního hráče, mezi jehož přednosti patří souboje jeden na jednoho.

V dresu ševců nastoupil v nejvyšší soutěži ve 42 zápasech a připsal si dvě branky.

Předtím hrál ligu za Bohemians 1905, Baník Ostrava a Zbrojovku Brno.

Celkově v nejvyšší soutěži odehrál 149 zápasů a vstřelil sedm gólů.