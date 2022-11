Bývalý hráč Bohemians 1905, Brna či Baníku Ostrava by se v budoucnu nebránil ani třetímu dítěti.

„Žena mě krotí, ale já ji říkám, že za mnou beztak za deset let přijde, že se chce miminko,“ směje se pražský rodák.

S dlouholetou přítelkyní Elenou Sevček si náramně rozumí.

Reiterova partnerka v minulosti dokonce hrávala fotbal. „Působila na Střížkově a hrála taky za Duklu. To měla čtrnáct nebo patnáct let, ale kvůli škole kariéru brzy ukončila,“ líčí.

I tak Reiterovi patří mezi tradiční sportovní rodiny. „Úplní fanatici sice nejsme, ale k fotbalu vedeme i malého,“ přiznává.

Syn Matteo bude tátovi fandit i v sobotu, kdy se ševci představí v Ďolíčku, kde odchovanec Sparty v minulosti působil.

„Na Bohemku a hlavně na ten stadion se vždycky těším. Klub mám pořád rád,“ nezastírá.

Reiter nosil zelenobílý dres dva roky. „Po mém odchodu se v mužstvu protočila spousta hráčů. Z mého působení tam ale zůstala stará osa. Kluci, jako jsou Dosty (Dostál – pozn. red,), Bartek, Pepa Jindřišek. I hra je dost podobná. Sice nevím, co současný trenér po nich chce, ale pořád to je založené na agresivitě, běhání, organizaci hry,“ všímá si.

I když klokanům ve FORTUNA:LIZE aktuálně patří šestá příčka, v domácím prostředí se jim vůbec nedaří.

Celek z Vršovic na podzim před vlastním publikem ještě nezvítězil, v sedmi duelech bral jenom tři body.

„Moc mě to nepřekvapuje, protože už za mého působení v Bohemce jsme byli v domácí tabulce poslední a v té venkovní zase třetí, takže jsem tam zažil tam obdobnou situaci,“ říká.

Zatímco Pražané doma tápou, Zlíňanům se nedaří na soupeřových stadionech.

Venku naposledy vyhráli loni v srpnu v Liberci, od té doby se z výjezdů do Baťova města vrací s bodem nebo úplně s prázdnou.

Dlouhé čekání na venkovní výhru se nepříjemně protahuje. Na ukončení série letos mají ševci jediný pokus.

„Kdybych věděl, čím to je, tak to řeknu, ale doufám, že to prolomíme a po více než roce budeme venku bodovat naplno,“ přeje si.

I když média zlínskou tristní venkovní bilanci občas vytáhnou, v kabině to velké téma není.

„V naší situaci je úplně jedno, zda body získáme doma nebo venku, my je prostě potřebujeme,“ uvedl.

Jelínkův tým se na konci podzimu ocitl pod tlakem. Ševci se krčí na předposlední příčce, horší jsou jenom Pardubice.

„Na tabulku se samozřejmě podívám, ale že by mě to nějak znervózňovalo, to asi ne,“ zůstává v klidu.

„Samozřejmě nikdo nechce být vzadu, poslední, patnáctý nebo čtrnáctý. My musíme jít zápas od zápasu a opravdu už začít sbírat body. A když nám to nejde herně, musíme přidat v nasazení i chtíči,“ burcuje. „Jarní část je totiž kalup a něco dohánět na poslední chvíli se může vymstít,“ ví dobře.

Pokud ševci nechtějí přezimovat na sestupové či barážové pozici, musí urychleně zabrat. Los ale vůbec příznivý není. Kromě Bohemky hrají už jenom se Slavií.

A právě třaskavý souboj vršovických rivalů vzbudil velký poprask.

Zelenobílí dokonce po prohraném derby podali oficiální protest ke Komisi rozhodčích FAČR, nelíbil se jim výkon rozhodčího Tomáše Klímy z nedělního souboje.

„Nevím, jestli budou ještě ublížení, spíš si myslím, že už to hodili za hlavu, byť je to těžké, protože v právu byli, ale teď se s tím stejně už nic neudělá a budou se soustředit na zápas s námi. Nemyslím, že by to mělo mít na utkání nějaký vliv,“ míní Reiter.

Také osmadvacetiletý fotbalista Zlína má k rozhodčím a používáním videa při ligových zápasech velké výhrady. „Šílený,“ poznamenal.

„VAR nám snad letos ani jednou nepomohl a pokaždé nám sebral hráče nebo gól, i další sporné věci šly proti nám. Já tomu extra nefandím. Za mě by se to mělo dělat nějak jinak,“ má jasno.

MOL Cup? Naší povinností je postup, ví Reiter

Zlín – Los MOL Cup jim přál. Fotbalisté Zlína nemusí na konci podzimu nikam cestovat, závěrečný soutěžní duel odehrají na Letné. Ševci v osmifinále celostátního poháru doma vyzvou druholigový Vyškov.

Rudolf Reiter ale optimismus se snaží mírnit. „Tyto zápasy jsou kolikrát horší než když hrajete s týmem z nejvyšší soutěže, což bylo vidět i s Jihlavou. Soupeř z druhé ligy se na nás bude chtít vytáhnout, hraje venku, nemá co ztratit,“ upozorňuje.

Ale ani tak se za nic neschovává. „Naší povinností je postup,“ ví dobře. Přesný termín pohárového střetnutí zatím nebyl potvrzen.