„Jsem velmi rád, že se Libor přesunul do Zlína,“ přiznává rodák z Doualy, což je druhé největší město v Kamerunu s největším přístavem v zemi a mezinárodním letištěm.

„Jsem si jistý, že dá na jaře hodně gólů a pomůže nám k záchraně. V minulosti jsem ho viděl několikrát hrát a je to opravdu výborný fotbalista, který prošel velkými kluby,“ přidává.

Rodinné záležitosti ale na Maltě neprobírají, oba se věnují hlavně fotbalu.

Také Didiba chce přesvědčit nového kouče Vrbu o svých schopnostech, že může být mužstvu prospěšný.

I když se na podzim dopustil dvou přehmatů, když zavinil doma proti Brnu penaltu a pak se nechal v duelu s Jabloncem hloupě vyloučit, nyní cítí, že by se mohl do základní sestavy vrátit a nastupovat od prvních minut.

„Záleží jenom na trenérovi. Uvidí se, jak to bude. Osobně tomu dávám maximum. Snad si toho všimne i trenér,“ doufá.

K novému kouči vzhlíží, má k němu respekt. I proto si nedovolí nic vypustit, podcenit. „Samozřejmě dobře vím, v jakých klubech trenér předtím působil a čeho dosáhl. Každý ho tady zná, byť jsem se s ním nikdy dřív nesetkal. Změny v tréninku jsou patrné. Kouč budí respekt. Jeho zkušenosti se nám budou v boji o záchranu hodit,“ věří Didiba.

Ševci na Maltě: narozeninové překvapení pro Koláře a Dramého. O co šlo?

Otázka je, zda se příchod známého odborníka projeví nejen na atmosféře a přístupu, ale hlavně na výsledcích.

Ševci totiž potřebují nastartovat. Chytnout začátek, bodovat hned od prvního jarního kola. „Jsem přesvědčený o tom, že to zvládneme a že ligu pro Zlín zachráníme,“ pronesl pětadvacetiletý záložník.

„Bohužel podzimní část nebyla dobrá. Udělali jsme spousty chyb, neproměnili šance, čemuž se nyní budeme chtít vyvarovat. Věřím, že ve druhé části sezony to bude daleko lepší,“ míní.

Zlíňané v zimní pauze odehráli zatím jenom dva duely, oba skončily nerozhodně.

V úterý čeká na Moravany německý Sandhausen, vítěz si zajistí účast ve finále Tipsport Malta Cupu. „Výsledky v této fázi sezony nejsou až tolik důležité, pořád je to jenom příprava před blížící se ligou, ale určitě chceme v turnaji skončit co nejlépe,“ říká.

Didiba navštívil nejmenší členskou zemi Evropské unie vůbec poprvé.

Nikdy předtím na ostrově ve Středozemním moři nebyl. Přitom v minulosti působil v Itálii.

Hrál na blízké Sardinii, oblékal dres týmu Troina. „O Maltě jsem slyšel, ale neměl jsem dříve možnost se sem podívat, i když trajektem ze Sicílie cesta trvá jenom devadesát minut. Ani jsem si nemyslel, že tady bude v lednu tak hezky,“ říká.

Pobyt na jihu Evropy si se spoluhráči náramně užívá. „Podmínky pro tréninky jsou skvělé. Oproti Zlínu, kde je v těchto dnech zima, jsme si polepšili,“ ví dobře.

I když na východě Moravy nemrzne, na Maltě je podstatně lépe. Už tolik nefouká jako po příletu, svítí sluníčko a teploty se pohybují kolem sedmnácti stupňů. „Je tady opravdu nádherně,“ rozplývá se. „Užíváme si to tady, jak nejlépe to jde. Víme, že za pár dnů se vracíme zpět do Zlína, kde to bude daleko horší,“ tuší Afričan.

I proto chce volný čas využít a podívat se po ostrově. Jedinou možnost na pořádný výlet měl v pondělí odpoledne, kdy dostal od trenéra Vrby stejně jako zbytek týmu volno. „Rád bych se podíval do Valletty,“ dodává.