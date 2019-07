„Jsme rádi za cokoliv, co vede k vítězství, takže rozestavení bylo dobré,“ usmíval se po sobotním duelu brněnský odchovanec.

Zatímco proti Slavii i před týdnem v Olomouci začali se čtyřmi zadáky, proti Liberci udělal kouč Csaplár zásadní změnu a na bývalý tým vyrukoval pouze s tříčlennou defenzivní linií.

„Věděli jsme to už od začátku týdne. Již konec zápasu proti Sigmě jsme tak dohrávali. Myslím, že nám to sedlo,“ míní Buchta.

Podle něj ševcům rozestavení se třemi beky sedí víc. Navíc ho mají zažitý už z minulého podzimu, kdy Moravany vedl kouč Bílek. „To jsme ale hráli s jinými hráči,“ připomíná Buchta.

„Výhodou je, že halfbeci mají větší volnost směrem dopředu. Víc jim to sedí,“ míní bývalý obránce Zbrojovky a Jihlavy.

Zatímco loni Buchta nastupoval po boku Bača, Hnaníčka či Gajiće, s Libercem měl kolem sebe Hlinku a Azackého. „Kluci to zvládli velice dobře,“ chválí parťáky sedmadvacetiletý fotbalista.

„Aza nastoupil poprvé od začátku a poradil si. Hlína hraje od začátku sezony dobře a znovu odvedl svůj standard,“ přidává.

Domácí zadáci si vybrali slabší chvilku pouze po hodině hry, kdy nechali odcentrovat střídajícího Malinského a zakončující Potočný měl čas na střelu i následnou dorážku.

„Byla to ojedinělá akce Liberce, který sice měl ve druhé půli více ze hry, ale žádnou nebezpečnou situaci si nevytvořil,“ říká Buchta, který i přes veškeré úsilí nedokázal vyrovnávacímu gólu zabránit.

„Byl to klasický centr ze strany. Na zadní tyči byl nepokrytý hráč. Kdybych tam byl o chlup dřív, mohl jsem balon vykopnout. Takto to byl gól z ničeho,“ lituje zlínský zadák.

Ševci se za nerozhodného stavu 1:1 začali třást o výsledek.

„Bylo to nepříjemné. Hosté vyrovnali a byli na koni, kdežto my dole. Naštěstí jsme se nepoložili. Inkasovaná branka nás paradoxně vrátila do zápasu,“ říká Buchta.

Fastavu první letošní triumf zajistila parádní akce Maška. „Situaci vyřešil fantasticky,“ ocenil spoluhráče poctivý stoper.

Závěr už si Moravané pohlídali a po těsné výhře 2:1 slavili první body.

„Dost se nám ulevilo, protože ke konci jsem byl trochu v křeči,“ přiznává. „Potřebovali jsme udělat výsledek. Snad nám zasloužená výhra s Libercem pomůže,“ věří Buchta.