„Máme za sebou tři vítězné zápasy, takže nálada v týmu je dobrá. Ale pořád hráčům zdůrazňuji, že se musíme dívat pod sebe. Tak doufám, že jim nenarostl hřebínek a půjdou na hřiště nejen se sebedůvěrou, ale také s pokorou," přeje si zlínský trenér Bohumil Páník.

V pátek večer rozjetý Fastav prověří neoblíbený Jablonec, který Moravané neporazili dlouhých dvanáct let.

Doma na Letné ale ševci pokořili Severočechy naposledy 10. září 2005. Od té doby uplynulo neuvěřitelných patnáct roků.

„Jablonec je velmi zkušený mančaft, dokázal to v derby s Libercem. Ve čtvrtek ve Zlíně hodně sněžilo, ale v pátek se má oteplit. Takže terén by měl být v dobrém stavu a neměl by bránit dobrému fotbalu z obou stran," věří Páník.

I když proti ševcům hrají statistiky a bídná bilance ze vzájemných duelů, aktuální forma zase mluví ve prospěch Jiráčka a spol.

Ševci se po ligovém restartu neuvěřitelně zvedli, po devíti kolech jsou pátí. A míří ještě výš.

Fastavu ke zlepšení výhry i výsledků pomohla zpevněná defenziva, příchod zkušeného zadáka Procházky i dravého Francouze Dramého. Na hrotu se navíc rozparádil kanonýr Poznar, nejlepší střelec týmu letos skóroval už pětkrát.

„Je dobře, že se dostal nejenom do gólové, ale i herní formy. Můžeme se o něj opřít,“ těší Páníka.

Jablonec má ale rovněž v sestavě výborné hráče. V sousedním Liberci sice musel trenér Rada oželet Hübschmana či Chramostu, přesto hosté v derby slavili triumf 3:1 a částečně napravili předchozí domácí nezdar s Brnem. Minulý víkend měli Jablonečtí volno, protože duel s Bohemians Praha 1905 byl kvůli karanténě v týmu Pražanů přeložen na úterý.

„Je to pro nás nepříjemné, mysleli jsme, že budeme hrát. Bohemku postihly tyhle nepříjemné věci, určitě nejsou jediní, na to se nedá nic namítat. Tam je to prostě dané. Byla to pro nás prakticky čtrnáct dní pauza,“ připomíná zkušený kouč Petr Rada.

Nyní se Severočeši soustředí na zápas na Letné, kde bodovali osmkrát v řadě.

„Nyní má ale Zlín formu, vyhrál dvakrát venku a doma porazil Plzeň, což samo o sobě svědčí o kvalitě. Mají tam pohodu, ale ve Zlíně bylo utkání vždycky těžké. Soupeř bude hodně nabuzený, ale jedeme tam s tím, abychom odehráli dobré utkání,“ říká před televizním duelem Rada.

V pátek se původně mělo hrát utkání Bohemians s Pardubicemi, kvůli koronavirové situaci u Pražanů se ale posunulo až na sobotu. Místo toho se o den dříve oproti původnímu plánu uskuteční zápas na Letné. Výkop je v 18:00 a kvůli trvajícím opatřením proti covidu-19 se hraje bez diváků.

FORTUNA:LIGA, 10. kolo -

FC Fastav Zlín (5.) - FK Jablonec (8.)

Výkop: pátek v 18.00, stadion Letná

Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Podaný (Černý) | VAR: E. Marek | AVAR: Hock

Ligová bilance: 4-9-15

Poslední zápas: 0:1 (31. Holík, 26. května 2020)

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Dostál – Simerský, Buchta, Procházka – Fantiš, Conde, Hlinka, Jiráček – Dramé, Poznar, Čanturišvili. Trenér: Páník.

Jablonec: Hanuš – Holík, Martinec, Zelený, Krob – Pleštil, Považanec, Hrubý, Kubista, Pilař – Schranz. Trenér: Rada.

Tip deníku: 1:0.