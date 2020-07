Už dopoledne, kdy se zpráva o nakaženém hráči Opavy dostala do médií, věděl, že je zle. Útočník Fastavu Tomáš Poznar ještě před obědem společně se spoluhráči absolvoval tradiční předzápasové rozcvičení, podvečerního utkání s Karvinou už se ale stejně jako zbytek zlínského týmu nedočkal.

Tomáš Poznar | Foto: DENÍK/Martin Břenek

„I když po dovolené nikdo z nás neví, jak by to na trávníku vypadalo, byli jsme dobře nachystaní. Těšili jsme se, že si po dlouhé době zahrajeme ostrý zápas. Mělo to být vyvrcholení celého týdne. Bohužel do toho zase vstoupila vyšší moc, která měla znovu přednost,“ posteskl si Poznar.