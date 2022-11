„První pocity byly neskutečné. Vždycky jsem snil o tom, že dám gól za áčko, což se mi splnilo,“ radoval se rodák z Holešova.

Euforii ze vstřelené branky mu ale kazí nejen porážka 2:3, ale především inkasované branky. „Zápas moc pozitivně nevnímám. Góly v prvním poločase padly kvůli mně. Měl jsem v nich prsty,“ přiznává kriticky.

I když Zlíňané hráli slušně a vypracovali si víc šancí než slovenský soupeř, v prvním poločase prohrávali už 0:2. Hostům se sice na přelomu první a druhé půle podařilo manko stáhnout, skóre trefami Poláška a Hrdličky vyrovnat, ale na dorážku Kupusoviče po trestném kopu do břevna už reagovat nedokázali.

„Je to škoda. Kdybychom proměnili všechny své příležitosti, zápas se vyvíjí úplně jinak. Naproti tomu Trenčín byl produktivní, potrestal naše chyby a vyhrál,“ smutní Polášek.

Zatímco proti Brnu nastoupil osmnáctiletý mladík až do druhé půle, na Slovensku hrál od první minuty. A měl to podstatně složitější, protože domácí měli na levém křídle Soarese, jenž zlínskému dorostenci pořádně zatápěl. „Měl jsem to těžší než se Zbrojovkou,“ přiznal.

Trefy mladíků nestačily. Fotbalisté Zlína v Tipsport lize prohráli i s Trenčínem

Také Polášek se musí v mužích vypořádat s jinou kvalitou, větší tvrdostí. „Hra je rychlejší, soubojovější. Když člověk udělá chybu, soupeř ji lehce potrestá,“ rychle zjistil.

I tak si ale talentovaný krajní bek pobyt v ligovém týmu FC Trinity náležitě užívá. „S kluky z dorostu jsme neskutečně rádi, že jsme dostali tuto možnost trénovat a hrát za áčko,“ raduje se.

Ofenzivně laděný bek má za sebou vydařený podzim. Zlínské devatenáctce pomohl k výborným výsledkům, pátému místu v I. Celostátní lize staršího dorostu.

„Klidně jsme ale mohli i být první,“ míní. „Bohužel kvůli našim individuálním chybám jsme inkasovali laciné góly a ztratili některé zápasy. To nás sráží, ale věřím, že se na jaře popereme o ještě lepší umístění,“ prohlásil sebevědomě.

Student Střední školy podnikatelské ve Zlíně si nyní neužívá jenom účast v ligovém mančaftu, ale i mistrovství světa.

I když se jeho idol Zlatan Ibrahimovic se Švédskem do Kataru nekvalifikoval, sleduje Polášek jiné hráče a týmy. „Vyloženého favorita nemám, zajímá mě ale především Brazílie, která má jeden z nejlepších týmů,“ vnímá.

Společně s tátou nyní tráví u televize spoustu času, naopak maminka nemá pro jejich zaujetí pro šampionát pochopení. „Úplně z toho šílí,“ směje se talent FC Trinity.

„Nás fotbal ale neskutečně baví a klidně vidíme každý den tři zápasy,“ dodává.