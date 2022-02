„Pro mě je to skvělé. Takhle důležitý gól jsem nikdy předtím nedal. Kór když to bylo 1:0,“ radoval se poctivý bek.

Ševci v sobotním regionálním derby pár vyložených šancí zazdili, nakonec soupeře zlomili málo vídanou trefou. Diváci na stadionu nechápali, jak míč skončil vlastně v síti.

„Byl to nešťastný gól,“ smutnil hostující brankář Tomáš Fryšták. Smolař zápasu si balon srazil za svá záda.

Chybovali však i zadáci Slovácka. „Byl jsem tam úplně sám. Dával jsem to do ohně před branku. Jak to tam spadlo na zem, nikdo se to nesnažil odkopnout, takže je možné, že to v poslední chvíli trošku vypustili. Navíc jejich gólmanovi se to tam nějak zadrhlo pod nohama, trošku si to tam zťukl sám,“ popsal klíčovou chvíli Cedidla.

Krajní bek Fastavu na rozdíl od hostujících borců šel za přetaženým centrem Hrubého, situaci poctivě dohrál, byť to vypadalo, že míč skončí v autu.

„Doufal jsem, že to Ceďa stihne ještě ve hřišti, že to dostane před bránu, kde to nějak dotlačíme. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Ruce nahoru,“ usmíval se kouč Fastavu Jan Jelínek.

Ševci vládnou kraji. Derby rozhodl obránce Cedidla, Slovácko dohrávalo v deseti

Ani domácí trenér neví, zda Hrubý balon poslal tak daleko úmyslně nebo šlo o nepovedený centr. „Standardky máme na přední i zadní tyč, určitě to nechceme kopat na autovou čáru. Klobouk dolů, že to kluci dohráli,“ ocenil.

Pochvalu zaslouží hlavně bek Cedidla, jenž byl odměněný za snahu i důslednost. „Ceďa od začátku sezony předvádí dobré výkony, Směrem dopředu i dozadu je na něj spolehnutí. Naši krajní beci jsou aktivní,“ pochvaluje si Jelínek.

Pro mládežnického reprezentanta šlo o třetí ligový gól v sedmdesátém utkání. V žácích či dorostu hrával spíše stopera, prostřídal ale více pozic. Nyní nejčastěji nastupuje na pravé straně obrany. Na kraji hřišti ho to baví, může útočit, podporovat spoluhráče před sebou.

Sil má dost, zimní příprava pod trenérem Jelínkem byla hodně drsná. „Právě teď se projevuje. Díky ní jsme tam, kde jsme,“ je přesvědčený.

Ševci zase díky svému odchovanci zvítězili podruhé za sebou, doma v lize bodovali v posledních šesti zápasech a poskočili na desáté místo tabulky.

„Trochu jsme doufali, že by se to mohlo povést. Derby je specifické. Jsme nesmírně rád, že jsme ho zvládli. Po Liberci jsme se uklidnili a dneska to stvrdili dobrým výkonem. Věřím že to tak bude pokračovat dál,“ přeje si.

Vracel balon úplně z lajny, byla to moje chyba, uznal po derby gólman Fryšták

Moravané ale před sebou mají další náročné bitvy s týmy z čela tabulky. Za týden jedou na Spartu, pak doma hostí Plzeň. „Los je těžký, snad se nám podaří nějaký bod uhrát. Můžeme být ale klidnější. Kdybychom neměli těch šest bodů, bylo by to horší,“ ví dobře.

Triumf nad rivalem si náležitě vychutnal i s fanoušky. Ochozy byly konečně z půlky zaplněné, atmosféra byla jiná než v úterý s Libercem. „Pro mě je to super. Když dám třeba centr, tak diváci zahučí. Za každého člověka na stadionu navíc jsem rád,“ přiznává.