O co šlo?

Hlinka po rohovém kopu parádní ranou poslal do sítě a zvýšil na 2:0.

Ševci se radovali, ale z euforie rychle vystřízlivěli.

Sudí Nehasil totiž po konzultaci s videorozhodčím kvůli ruce střelce při zpracování míče gól odvolal.

„Kdyby branka platila, těžko bychom se z toho zvedli,“ ví dobře olomoucký trenér Václav Jílek.

„Škoda, že neplatil gól na 2:0,“ litoval kouč FC TRINITY Jan Jelínek.

Samotný Hlinka si těsně po utkání vůbec neuvědomoval, že by horní končetinou zahrál. „Poprvé jsem hlavičkoval, pak se to ke mně nějak odrazilo, ale že by tam byla ruk, netuším,“ krčil rameny.

Ale jelikož záznam krátce po utkání neviděl, k diskutabilní situaci se moc vyjadřovat nechtěl.

Podle stopera Sigmy Víta Beneše byla ale ruka evidentní. „Viděl jsem to zblízka,“ tvrdí.

„Pokud to ruka byla, gól samozřejmě nemůže platit,“ ví dobře Jelínek.

Na druhé straně každý ví, že podobných situací ve fotbale bez povšimnutí projde mraky.

Tohle totiž nebyla Maradonova „boží ruka“, kterou si dopomohl ke gólu při čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 proti Anglii, ale jemná teč, která nic zásadního neovlivnila.

Ševce srazil v Olomouci neuznaný a pak i vlastní gól. Sigmě smolně podlehli 1:2

Ševce sporný moment nahlodal, srazil je dolů.

„Na psychiku to bylo náročnější,“ souhlasí Jelínek.

Hlinka se snažil na trávníku coby zkušenější hráč zachovat klid. „V tu chvíli jsem si to nepřipouštěl,“ říká.

„Ještě Vašek Procházka na nás zezadu křičel, že ať se rozhodčí rozhodne jakkoliv, my budeme pokračovat v tom, co jsme hráli,“ přidává.

„Paradoxně domácí to nakoplo a my zůstali zaskočení a během krátké chvíle dostali dva góly,“ štve dvaatřicetiletého středopolaře.

V ÚTERÝ HRAJÍ POHÁR S JIHLAVOU

Porážka 1:2 hosty z Baťova města mrzela. „Je velká škoda, že domů jedeme s prázdnou,“ smutnil nejen rodák z Banské Bystrice.

„Věděli jsme, že Olomouc moc gólů nedostává a pokud tam chceme uspět, musíme být efektivní, což se ale nestalo. Možná jsme ani sami nečekali, že budeme mít tolik příležitostí ke vstřelení gólu,“ dodává.

Fotbalisté Zlína venku v lize nevyhráli od loňského srpna jednadvacátý duel za sebou a na soupeřových stadionech vyšli naprázdno po čtyřech remízách.

Na poslední Pardubice ale stále mají šestibodový náskok. Ševci nyní mají před sebou náročný týden. Už zítra doma na Letné vyzvou v rámci 3. kola MOL Cupu druholigovou Jihlavu, v sobotu se pak utkají v lize s mistrovskou Plzní.