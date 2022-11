Loni byl z výtěžku projektu Růžový říjen, který byl 115 606 korun, zakoupen ultrazvuk na zavádění nitrožilních vstupů, které usnadní podávání léčby a výživy pacientům, i letos chce vedení klubu podpořit prevenci a boj s rakovinou.

„Chceme zvýšit povědomí o nemoci i prevenci samotné, díky níž se mohou onkologická onemocnění začít léčit včas a tudíž úspěšně a mimo to také získat finanční prostředky na podporu onkologického oddělení ve Zlíně. To jsou důvody proč se, stejně jako loni, náš klub, připojí k výzvě zlínské společnosti HP Tronic a Obchodního domu Zlín v rámci projektu Růžový říjen. Právě ten se věnuje pomoci onkologickému oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně,“ uvedla Molková.

Proto budou na utkání s Plzní vyrobeny speciální dresy v barvách a s prvky tohoto projektu, ve kterých ševci odehrají celé střetnutí. „Tyto dresy se následně budou dražit ve spolupráci s portálem Slevíci,“ informuje Molková.

Říjen je celosvětově chápán jako „růžový měsíc“. Měsíc, kdy se mluví o rakovině prsu. „Symbolem se nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí stala růžová stužka. Ani našemu klubu se toto téma nevyhýbá,“ pronesla Molková. „Čím dříve je nádor odhalen, tím větší je šance se vyléčit. Prevence a každé připomenutí této nemoci je proto nesmírně důležité,“ uvědomuje si mluvčí FC TRINITY.

Podle statistik konkrétně rakovinou prsu v České republice každoročně onemocní více než sedm tisíc žen. „Počet nových onkologických pacientů se totiž neustále zvyšuje. V roce 2020 jich ve Zlíně přibylo 1200, v loňském roce 1300. Posouvá se i věk, dříve to byli lidé 75 let a výše, nyní je onkologických onemocnění nejvíce ve věkové kategorii 50 až 60 let," potvrdila mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati Danuše Lipovská.