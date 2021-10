Před šesti lety se zápasem v Ďolíčku vrátili do ligy, výhrou 1:0 odstartovali slušnou podzimní jízdu. Stejný výsledek by rádi brali i nyní, když jsou v mnohem horší situaci, větším srabu. Fotbalisté Zlína po pěti porážkách v řadě potřebují zabrat, chytnout se a konečně se odrazit ze dvanácté pozice nahoru.

Fotbalisté Zlína čeká v sobotu duel s Pardubicemi. V Ďolíčku se potkají Cheick Conde (ve žlutém dresu) a domácí Emil Tischler. | Foto: Jan Zahnaš, FC Fastav Zlín

S Hradcem to minulý víkend ještě nevyšlo, proti druhému soupeři z východních Čech by to mohlo konečně klapnout.