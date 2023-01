„O Didibovi jsme věděli, že se vrátí později. Řešili jsme to už na konci sezony. Letěl do Afriky za rodinou, takže jenom den stráví na cestách. Do Zlína se vrací v pondělí a zítra začne s tréninkem,“ omlouvá kamerunského středopolaře generální manažer zlínského FC Trinity Zdeněk Grygera.

U křídelníka Dramého je situace jiná. „O svátcích měl zdravotní problémy. Poslal nám lékařskou zprávu, jinak je ještě na nějakém vyšetření. Věříme ale, že bude brzy zpět s týmem,“ doufá Grygera.

Vedení předposledního týmu FORTUNA:LIGY jinak intenzivně pracuje na doplnění a zkvalitnění mančaftu. Ševci hledají hlavně klasickou devítku, hroťáka do vápna, co zalepí díru po bývalém kapitánovi Poznarovi, mužstvu pomůže v těžkých chvílích důležitými brankami.

„Víme, jaká je nyní situace na trhu, který se nijak nehýbe. K nějakým velkým přestupům nedochází. Hodně hráčů odjelo na svátky pryč, až nyní se startem přípravy se to zrychlí. Věřím, že i nám se něco povede a dojde ke zkvalitnění a doplnění kádru,“ prohlásil Grygera.

Bývalý obránce Sparty, Ajaxu či Juventusu potvrdil, že ve hře zůstává i příchod útočníka Kozáka. Zkušený forvard rozvázal před koncem roku smlouvu ve Slovácku a nyní je volným hráčem. Zlín dál sonduje situaci kolem bývalého útočníka Lazia Řím či Astin Villy, patří mezi zájemce o jeho služby.

„Jsem s ním v kontaktu. Mluvil jsem s ním před Silvestrem, zavoláme si i teď v novém roce. Uvidíme, jak se vyvine situace. On si vzal nějaký čas na rozmyšlenou, čeká na nabídky,“ objasňuje Grygera.

Zlín posily potřebuje, po nevydařeném podzimu jej čeká těžké jaro. Moravané jsou po první polovině sezony předposlední, v šestnácti duelech získali jen dvanáct bodů.

I proto vedení klubu po odvolání mladého kouče Jelínka vsadilo na zkušenost, přivedlo bývalého reprezentačního kouče Vrbu.

Přerovskému rodákovi budou ve Zlíně při záchranářské misi pomáhat asistenti Jiráček, Vrtělka a Šišják, trenérem gólmanů je Martin Juřička. Zmiňované kvarteto odborníků dočasně vedlo fotbalisty Zlína už na konci podzimu po odvolaném Janu Jelínkovi a jeho pobočnících Hubáčkovi a Novákovi.

Ti mimochodem dostali na starost třetiligovou juniorku.