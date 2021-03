Ševci se v pátečním přípravném utkání proti Sigmě dopustili jenom pár chyb, které ale soupeř nekompromisně potrestal, takže po zahozených příležitostech a slušné hře přišla těsná porážka s rivalem z Hané 1:2.

„S Olomoucí je to pokaždé těžké. Sigma je na tom herně dobře. Věděli jsme, co nás čeká, že to bude dobrá prověrka, příprava na Karvinou. Z mého pohledu šlo o velmi dobrý zápas. Šance jsme měli. Škoda, že jsme ve druhém poločase alespoň jednu nebo dvě nevyužili, mohlo to být lepší. Zápas ale po náročném dvojtýdenním bloku splnil účel, z naší strany to bylo slušné,“ míní slovenský fotbalista.

Ševci si duelem s Olomoucí zpestřili dlouhou reprezentační přestávku. „Dva týdny jsme byli bez ostrého mistrovského zápasu, takže nám utkání určitě přišlo vhod,“ uvedl Hlinka.

Aktérům navíc přálo počasí. Po dlouhé zimě se konečně oteplilo, také trávník je v lepší kondici než v lednu či únoru. „Snad to tak i zůstane,“ přeje si.

Ve volném víkendu může vyrazit na výlet. Kvůli vládním nařízením a uzavřeným okresům ale nikam daleko cestovat nemůže. „Zůstávám s přítelkyní tady ve Zlíně. Pobyt ve městě si zpříjemníme nějakou procházkou. Moc se toho dělat nedá,“ připomíná.

Na Slovensku, které naposledy navštívil na konci ledna se nechystá. Domů se podívá až po sezoně. Nyní se věnuje fotbalu. Šanci proti Sigmě dostali také dorostenci Tkáč s Čížem. „Kluci s námi trénují druhý týden. Jsme na sebe zvyklí. Pro nich jsou to cenné zkušenosti, s ligovým týmem si nezahrají každý den. Jsme rádi, že jim můžeme pomoct. Myslím, že je to fajn,“ pravil Hlinka.

Ve druhé půli měli možnost se ukázat také mladíci Cedidla, Kolář nebo Hrdlička. I když výrazně omlazená sestava po přestávce nijak nepropadla, nerozhodný výsledek 1:1 neudržela. „Škoda, penaltě jsme mohli předejít. Jinak Sigma žádnou další vážnější šanci neměla,“ připomíná bývalý hráč Dukly nebo Ostravy.

Porážka se Sigmou ale fotbalisty Zlína nebolí. O ligové body se bude zase hrát až o Velikonocích. Na Letnou příští neděli dorazí Karviná, které poprvé po návratu povede staronový kouč Weber. „Sám jsem zvědavý, co s nimi udělá,“ říká.

„Karviná má kvalitu. Poslední zápasy jí sice nevyšly, ale víme, jaké utkání jsme tam odehráli na podzim. Celý první poločas jsme jenom běhali bez balonu, i když jsme paradoxně dali dva góly,“ připomíná snový začátek posledního vzájemného střetnutí.

Nyní ševci chtějí venkovní triumf 2:0 z konce listopadu potvrdit. „Nebude to ale nic jednoduchého. Musíme se na Karvinou dobře připravit,“ ví dobře třicetiletý středopolař.

O nejbližším ligovém soupeři se s trenéry ještě nebavili. „Těžko říct, jakým způsobem budou u nás hrát. To je ale jejich problém. My se soustředíme sami na sebe. Naši trenéři kolegu Webera znají, určitě nás dobře nachystají,“ neobává se Hlinka.