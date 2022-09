Svěřence za tvrdě odmakanou sobotní šichtu právem chválil. „Bylo to bojovné utkání, taktiku jsme splnili. Jsem rád, že si odvážíme alespoň bod, protože za to, jak to kluci odpracovali a jak plnili úkoly, jsme si ho určitě zasloužili,“ míní čtyřicetiletý kouč.

Moravanům v hlavním městě vyšla sázka na rozestavení s pěti obránci.

Po boku kapitána Procházky a Koláře dostal šanci i vysoký Simerský, takže dobří hlavičkáři všechno uskákali, vzadu to i s velkou pomocí gólmana Rakovana a krajních beků zvládli bez inkasované branky.

„Víme, že Sparta má teď problém útočit středem hřiště, proto jsme zvolili toto rozestavení, které jsme už nějakou dobu zkoušeli,“ přiznává Jelínek.

Odvahu ale našel až nyní, když je mimo hru vykartovaný Didiba i Hlinka.

„Přemýšleli jsme o něm už v jiných zápasech, ale nyní se nám to hodilo. Neměli jsme defenzivní záložníky, nějak to i kvůli absencím vykrystalizovalo. Kluci si s tím poradili dobře,“ chválí zadáky.

Zatímco organizovaný Zlín dobře bránil, Sparta se v ofenzivě soužila.

Její hra byla pomalá, předvídatelná, bez nápadu. „Domácí měli rozehru kostrbatou. Věděli jsme, že čím déle udržíme nulu, tím víc bude soupeř nervóznější. Jediná otázka byla, zda to zvládneme kondičně, protože to byl v týdnu již třetí zápas, ale kluci jsou velmi dobře připravení na podobné utkání a zvládli to dobře,“ těší Jelínka.

Ševci jako vikingové. Fillo litoval rány do břevna: Moje chyba, měl to být gól

Výkon ševců postupně nabíral na síle, s přibývajícími minutami gradoval.

Fillo ovšem trefil jenom břevno, Jawo mířil vedle a střídajícího Silného vychytal v superšanci Holec.

„Tyto situace bychom měli řešit lépe, kvalitněji, gólově. Možná nám chybělo i štěstí. Sparta ale měla taky příležitosti, tlak,“ připomíná.

Favorit zatlačil kompaktního protivníka hlavně v úvodech obou poločasů, z náporu ale nic nevytěžil. „Chvilku nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Na začátku jsme měli problémy, středoví hráči padali strašně dolů. Od pětadvacáté minuty jsme se ale zvedli a druhý poločas už byl od nás dobrý,“ pochvaluje si kouč FC TRINITY.

„Čekali jsme na vypíchnuté míče a na brejkové situace, které se na konci objevily, bohužel jsme je nevyřešili gólově. Mohli jsme být šťastnější a přetavit to ve tři body,“ vnímá.

Ševci tak mají jenom jeden. Díky němu protáhli sérii bez porážky na čtyři utkání, venku ale nezvítězili víc než rok.