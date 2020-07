Generální manažer klubu Zdeněk Grygera z toho ale nervózní není.

„Kádr se budoval už od zimy, kdy došlo k určité obměně. Jinak velké změny neplánujeme. Nechceme do mužstva moc sahat,“ přiznává bývalý reprezentant.

Odchovanec Sparty byl pro ševce letní posilou číslo jedna. Rychlé křídlo by se Fastavu náramně hodilo. Vždyť hráči na kraj zálohy Zlínu po konci Džafiće a Bartošáka scházejí. Dříve avizovaný přestup se ale zadrhl.

„Byli jsme s ním domluvení, ale je hráčem Baníku, který s ním počítá. Není to v našich rukách, takže to nyní neřešíme,“ tvrdí Grygera.

I přesto situaci v Ostravě sonduje dál. Příchod někdejšího hráče Bohemians nevylučuje. „Typologicky se nám hodí, líbí se nám. Trenér Páník ho zná, což taky sehrálo svoji roli,“ přiznává známý funkcionář.

Představitelé klubu se na případné posily ptají i jinde. Sondují, shánějí, současná situace kolem pandemie ale transferům příliš nepřeje.

„Doba je zvláštní, taková nečitelná. Nikdo neví, co bude, takže i my spíše vyčkáváme. Není to pro nikoho jednoduché,“ připomíná Grygera.

Se současnou skladbou mužstva je i tak spokojený.

„Počtem i obsazeném máme kádr vyhovující,“ myslí si. „Nějaké doplnění bychom rádi udělali, ale nejsme v situaci, že by nám odešlo několik hráčů,“ přidává.

Bývalý obránce Juventusu, Ajaxu či Sparty chce vidět v akci také odchovance a hráče, kteří se vrátili z hostování ve druhé lize.

„Myslím, že se nám působení Tkadlece a Slaměny v nižší soutěži osvědčilo. Kluci byli vytížení, k nám se vrátili zkušenější a vyhranější. Hodně si od nich slibujeme. Věřím, že budou platnými členy kádru a že zvýší konkurenci,“ přeje si nejen Grygera.

Repre bez diváků

Všechny sportovní funkcionáře nyní trápí zhoršující se epidemiologická situace v Česku. Třeba vedení hokejového svazu odložilo kvůli karanténním opatřením v klubech Motor České Budějovice, Verva Litvínov a Rytíři Kladno pět zápasů přípravného turnaje Generali Česká Cup, které se měly hrát příští týden.

Úvodní dva zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů 4. září v Bratislavě se Slovenskem a o tři dny později v Olomouci se Skotskem se budou zase kvůli pandemii koronaviru hrát bez diváků.

Nařízení Evropské fotbalové unie UEFA se vztahuje na všechny soutěžní klubové a reprezentační zápasy mužských i ženských týmů a platí do odvolání. „Asi se toho nezbavíme ze dne na den,“ povzdechl si Grygera.

Druhý muž zlínského Fastavu věří, že start dalšího ročníku FORTUNA:LIGY ohrožen není.

„Očekávám, že se začne podle plánu. Nejdůležitější ale bude, aby sezona pokračovala a nic ji nepřerušilo. Příští rok je EURO a moc volných termínů není,“ připomíná.

Největším strašákem je karanténa, do které musí celý tým v případě, že se v něm objeví hráč pozitivně testovaný na nemoc covid-19.

„Pokud to takto bude i dál, tak se obávám, že liga nepůjde dohrát,“ míní Grygera.

Osobně by do karantény poslal pouze nakažené hráče, ostatní by po negativním testu měli trénovat dál.

„Nikdo nemůže jít po karanténě, když je pouze zavřený doma a nemůže vykonávat žádnou činnost, hned do zápasu,“ říká.

I tohle by se mělo probírat příští středu 5. srpna na losovacím aktivu v Praze.

„Snad tam na toto téma něco zazní i od LFA. Každého zajímá, jak se bude při nakažení hráče postupovat. Nedovedu si představit, že by některý z týmů šel v září do karantény. A od toho se všechno odvíjí,“ prohlásil čtyřicetiletý manažer.

S tím souvisí i zpřísněná hygienická opatření. Grygera si nedokáže představit, že by se i v další sezoně hrálo v omezeném režimu a třeba bez diváků, jako tomu bude v předkolech evropských pohárů.

„Byl by to velký zásah nejen do ekonomiky, ale nepříjemná rána hlavně pro všechny fanoušky. Pár zápasů se bez diváků dá odehrát, ale ne celý rok,“ myslí si Grygera. „Třeba v Itálii, Německu nebo Španělsku je to absolutně nepředstavitelné,“ přidává.

Vedení Fastavu musí v současné složité době šetřit. Rozpočet ale díky podpoře tradičních sponzorů výrazně snižovat zatím nemusí.

„Je pravda, že nyní se každý dívá hlavně sám na sebe. My jsme ale rádi, že nám většina našich partnerů zůstává i v této situaci věrná. Jejich podpory si moc vážíme,“ dodal Grygera s tím, že fotbalisté po třech měsících, kdy měli snížený plat, už dál pobírají plnou mzdu.