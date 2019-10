„Asi bych to taky zvládl,“ směje se příbramský odchovanec, který se v sobotu vrátí do Ostravy, kde prožil tři a půl roku. „Já se tam vždycky těším, i když jsem tam přijel jako soupeř, tak jsem proti Baníku snad nikdy nevyhrál. A možná ani nebodoval. Tak doufám, že se konečně změní,“ přeje si Fantiš.

Co je potřeba udělat, abyste nepříznivou bilanci zlomil?

Když jsem byl loni v Příbrami, tak jsem sledoval, že Zlín v Ostravě vyhrál a celkově tam odehrál dobrý zápas. Pevně věřím tomu, že když budeme dál předvádět to, co jsme předvedli s Jabloncem, tak Baník porazíme. I kluci z Jablonce, které znám, mi říkali, že horšího soupeře zatím neměli. Že jsme si to krásně strkali, kdežto oni byli úplně vyřízení. Chybělo nám jenom dát gól a tím pádem vyhrát.

Souhlasíte s názorem trenéra Csaplára, že vám schází kvalita v pokutovém území?

Určitě. To nás provází celým podzimem. Samozřejmě některé zápasy se nám nepovedly, ale v hodně utkáních rozhodovala právě kvalita v pokutovém území. Od toho se všechno odvíjí. Zářný příklad byl ve středu večer zápas Slavie s Dortmundem. Slavia sice podala fantastický výkon, ale pak přišel frajer, který to tam povodil a dal gól.

Proti Baníku, který nabral slušnou formu, ale potřebujete i dobře bránit, ne? Kolegové z Příbrami by vám mohli vyprávět …

To jsem taky ještě nikdy nezažil, abych v deváté minutě prohrával 0:3. Doufám, že už to jako hráč ani nezažiju. Baníku to vyšlo. Snad to takto nebude i proti nám. Protože za takového stavu už je pak těžké zápas otočit. V Ostravě se každému hraje špatně. Baník má hodně kvalitní mančaft. Jsou v něm zkušení borci. To je samozřejmě těžké, protože mají za zády skvělé fanoušky.

Koho ze sestavy soupeře byste vypíchl?

Ostrava má celkově tým hrozně vyvážený. Podle mě nemají žádný slabší článek. Zmínit musím Tomáše Smolu, kterému to střílí. Ten je nepříjemný a nebezpečný hlavně ve vápně. A samozřejmě je tam Milan Baroš, který nám v minulé sezoně dal tři góly. Je to vlastně jeden z mála hráčů, který v Ostravě zůstal. S ním jsem tam ještě hrál. A pak se do Baníku vrátil Dan Holzer, který byl i ve Zlíně.

Co ve vaší kariéře Baník vůbec znamená?

V Ostravě jsem prožil lepší část kariéry. I když to tam tehdy bylo složitější, protože v době, kdy jsem v Ostravě působil, nebyla ekonomická stránka úplně dobrá. Na druhé straně jsem tam odehrál jednaosmdesát ligových zápasů a vstřelil i nějaké branky. Sice jsme pouze bojovali o záchranu, ale alespoň jsme o něco hráli. Zažil jsem tam krásné zápasy, které jsme pod velkým tlakem zvládli. Na Baník vzpomínám hrozně moc rád. Líbilo se m, že i když se nám nedařilo a hráli jsme pouze o záchranu, lidé nám furt fandili, fotbalem žili. Proto mám ten kraj moc rád.

Nyní jste ale ve Zlíně, kde jste se z pozice útočníka dostal na kraj obrany. Jak vám tento netypický post vyhovuje?

Já už jsem na beku odehrál pár zápasů v Jablonci, co si pamatuji. Ale pro mě se toho až tolik nezměnilo. Předtím jsme hráli 3-5-2 a mně to přijde furt stejné. Teď mám alespoň před sebou jednoho hráče navíc, kterému můžu dát balon. Je to pro mě jednodušší. Samozřejmě bych radši hrál někde vepředu, kde se cítím lépe. Ale situace je taková. Kluci jsou zranění, vykartovaní. Trenér mě tam dal, tak tam hraji. Snažím se odvést co nejlepší výkon.

Trenér Csaplár o vás vždycky velice hezky mluví. Jak se poslouchá to, že by si vás vzal i do Realu Madrid?

Momentálně asi ale máme blíž do Dolní Lhoty. (smích) Náš vztah se odvíjí úspěchem v Příbrami, kde si to celkově sedlo. Já jsem chytil druhý dech, fotbal mě strašně začal bavit. Neskutečně jsem si to užíval, čehož si asi všiml. Takže jsme si spolu sedli.

Spoluhráči si vás na toto téma hodně dobírají?

To je normální. Když jsme byli v Příbrami, tak jsme zase říkali, že druhý trenérův syn je Zápotočný a třetí Slepička. Teď jsem to převzal já. Beru to ale trošku s nadsázkou.

Na druhé straně, když se nyní Zlínu nedaří, fanoušci ukazují právě na kouče Csaplára a třeba i na vás?

Rozumím tomu, že kritika jde hlavně na mě nebo na kluky, které si trenér přivedl. Ale fotbal hraji celkem dlouho, takže tomu nepodléhám. V každém zápase se nechám na trávníku nechat maximum, duši. Když mi to nejde, nemohu se střelecky prosadit nebo nemám asistenci, přesto si mohu po zápase říct, že jsem tam nechal všechno.

Jde v kabině Fastavu znát série bez výhry?

Je to znát. Sezonu jsme se měli krásné rozehranou, o to víc to bolí. Stačilo nám porazit Karvinou nebo České Budějovice a bylo by to zase úplně jiné. Bohužel je fotbal někdy takový a za něco nás trestá. Já věřím, že se to teďka začne zase otáčet. Protože už na Bohemce byla hra hlavně v první půli velmi slušná, se Spartou jsme taky nehráli úplně špatně. Naposledy doma s Jabloncem tomu chyběly jenom góly. Opravdu vidím, že se hra lepší. Proto se zákonitě musí dostavit i výsledky.

Jak moc velkým problémem jsou neustálé absence? V Ostravě navíc budou chybět Poznar s Azackým.

Vždycky je problém, když se sestavy někdo vypadne. Myslím, že ve Zlíně je dost dobrých a zkušených hráčů, kteří by to měli zvládnout.