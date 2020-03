Začněme aktuální zprávou o Euru. Jak vnímáte fakt, že se bude hrát až v roce 2021?

Je to zásah, každý už se na to těšil. Měli jsme to za odměnu. Víte, pro fotbalistu je šampionát svátek, všichni už se na to chystali v hlavě, přemýšleli o soupeřích…

Vidíte, já zase slyšel názory, že reprezentace by z toho mohla těžit, protože mladší hráči získají zkušenosti.

Těžko říct. Je to dlouhá doba, za patnáct měsíců se může stát spousta věcí. Snad budeme ve formě. Horší je jiná věc.

Jaká?

Nikdo netuší, kdy se zase fotbal bude hrát. Co když to potrvá dlouho? A neovlivní to potom i další ročník?

Tuším, že vás to trápí o to víc, protože v Antalyasporu vám letos končí smlouva…

Ano, pro mě je to problém. Myslel jsem na Euro i proto, že jsem se tam chtěl porvat o kontrakt či jiné angažmá.

Člověk neví, co čekat

Z toho nic nebude, navíc byl zrušen i březnový sraz národního týmu. Co na to říkáte?

Je to škoda, byť menší než Euro. Do Ameriky jsme se těšili s tím, že poznáme jiný přístup k fotbalu. Kdy zase budeme mít možnost hrát s Mexikem a Hondurasem?

Pojďme k jinému tématu, které se však také dotýká koronaviru. Zatímco jinde už byly soutěže přerušeny, v Turecku se dál hraje. Jak to vnímáte?

Je to nepříjemné, myslím v lidské rovině. Člověk neví, co čekat. Nejhorší je to, že netušíte, kdy ta nákaza přejde.

Už i Turci to tedy řeší?

Ano. Hrajeme před prázdnými tribunami.

Viděl jsem, v pondělí jste porazili Sivasspor. Nepřipadáte si trochu jako poslední mohykánové?

Já bych radši nehrál. Zápas v takové atmosféře, to je jako jít do kina, kde vám nepustí zvuk. Něco šíleného.

Česko zavřelo hranice, staří lidé nemají vycházet… Jak se vám čtou zprávy z domova?

Přiznám, že cítím jistou beznaděj. Když to slyším, tak si říkám, že i sem to přijde…

Turecko má oficiálně zatím jen pár případů nakažených. Co si o tom myslíte?

Myslím, že nakažených lidí je víc. Je to jak v Česku, taky se málo testuje. Kdo ví, jaká čísla budou za dva týdny.

A omezení jsou jaká?

Zavřeli školy, teď prý omezí provoz nákupních center. Ale nám sezona dál běží, dnes (v úterý) o tom rozhodli. Příště tedy jedeme na Besiktas.

Když je řeč zase o fotbale. Po zimní přestávce se vám jako týmu dost daří, že?

Naštěstí. Na konci podzimu to bylo zlé, ale teď je už nálada lepší, máme za sebou důležité výhry. Vzdálili jsme se sestupovým příčkám.

K tomu přispěl i nový spoluhráč. Jaké to je v kabině potkávat Lukase Podolského?

Máte pravdu, on nám hodně pomohl. Profík, jeho levá noha je stále výjimečná.