Na jaře se trefil už v MOL Cupu proti Liberci, v lize až do neděle ne. Útočník Tomáš Schánělec o Velikonocích konečně ukončil čekaní na první gól v české nejvyšší soutěži, skóroval ve svém devátém zápase mezi tuzemsku elitou.

Útočník Zlína Tomáš Schánělec si proti Mladé Boleslavi připsal první ligový gól. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Premiérová branka jej těšila, radost mu ale pokazil konečný výsledek. Fotbalisté Zlína totiž neudrželi v Mladé Boleslavi cennou remízu 2:2, vlastním gólem z nastavení ve městě automobilů padli 2:3 a do Baťova města se vraceli v blbé náladě.

„Určitě jsem si to představoval jinak,“ přiznává jednadvacetiletý forvard, který v moravském klubu hostuje z pražské Sparty.

„Za gól jsem rád, ale porážka nás mrzí. Radši bych to vyměnil za nějaký bod. Škoda, že jsme to nedotáhli alespoň do remízy,“ smutnil po zápase.

Na otázku, proč ševci v hektickém závěru neudrželi nerozhodný výsledek, nedokázal odpovědět. „Musím se na to ještě podívat, teď je těžké něco říkat. Byly tam nějaké odrazy, vlastní góly, taková náhoda,“ posteskl si.

Divoké nastavení. Ševci nejprve srovnali, pak smolně padli. Rozhodl Jawo

Ševci možná byli na konci střetnutí potrestáni za laxnost v úvodu střetnutí. Do zápasu vstoupili mizerně, po čtvrt hodině prohrávali 0:2.

„V kabině jsme si něco řekli a během pár minut všechno zahodili. Museli jsme zase dotahovat, což je strašně těžké. Ale dokázali jsme se semknout a skóre vyrovnat. Jenom je velká škoda, že konec nezvládneme,“ štve Schánělce.

Mladý forvard se v nastavení přimotal ke zranění domácího stopera Krále, kterého ve středu hřiště při přeskakování smolně přišlápl.

„Za mě to nebyl faul, protože jsem se mu spíše uhýbal. On šel do skluzu a já na něj došlápl,“ popisuje.

Fotbalisté Zlína vyhráli v lize jediné z posledních osmi kol a zůstali čtrnáctí o bod před Karvinou. Venku zvítězili v jediném z posledních patnácti zápasů a získali tam jen šest z celkových dvaceti bodů v ročníku.