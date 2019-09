Rozhodlo o tom závěrečné utkání v Třinci, kde zvítězili 2:0 a udrželi si konečné druhé místo. Součástí úspěšného tým byl i Josef Zapletal.

Jeden z členů zlaté party, kterému nikdo z kamarádů neřekne jinak než Pina, nedávno oslavil významné životní jubileum. Zapletalovi, který byl po zásluze odměněn i v rámci výročí oslav sta let od založení klubu v Baťově městě, bylo pětasedmdesát let.

Na největší úspěch kariéry vzpomíná i po letech. „Byla to velká sláva, euforie,“ vybavuje si.

V týmu ale dlouho nezůstal. Do Zlína přišly po postupu posily a Zapletal po půl roce zamířil do sousedních Otrokovic, kde strávil dalších šest let.

Podle Arnošta Hoška byl někdejší defenzivní záložník nedoceněný.

„Alespoň takto o něm dodnes jeho spoluhráči mluví,“ říká bývalý klubový funkcionář a šéf staré gardy Fastavu.

Kariéru poctivý fotbalista zakončil ve dvaatřiceti letech ve Slušovicích, kde ihned začal s trénováním. „Začínal jsem u dorostu, následně jsem převzal béčko a nakonec si mě k sobě vzal Tonda Juran k áčku,“ připomíná.

Po boku bývalého spoluhráče a kamaráda ze Zlína byl u řady postupů a největších úspěchů slušovického klubu.

Po konci ve Slušovicích se Zapletal vrátil zpět do Baťova města. Chvíli na Vršavě koučoval dvanáctileté kluky, po půl roce se ale přesunul na Letnou, kde v roli asistenta pomáhal hlavnímu trenérovi Mikuličkovi u prvního týmu a zároveň vedl zlínské béčko.

Po třech letech se vrátil zpět k mládeži na Vršavu.

„Nějakých šest let jsem vedl dorostence, ale pak jsem s trénováním skončil a začal pomáhat se správcováním,“ líčí.

Na bývalé svěřence ale nezapomíná. Práce s mladými fotbalisty ho naplňovala i bavila. Odchovance vždy rád potká, udržuje s nimi dobré vztahy.

„I když to někteří dotáhli až do ligy, spousta z nich nastupuje v nižších soutěžích,“ říká Zapletal, který se podílel i na výchově útočníka Tomáše Poznara a reprezentačního obránce Čelůstky.

„Byli to jedni z mých posledních svěřenců. Tomáše potkávám pravidelně, Ondru jsem naposledy viděl na derby na Slovácku. Je pořád stejný, akorát víc zarostlý,“ směje se Pina.

Nyní pracuje v technickém úseku na Vršavě, kde pomáhá s úklidem, údržbou trávníku i praním dresů.

„Vždycky v pondělí se musí odvést na Letnou. Některé věci ale pereme přímo tady,“ říká.

Zatímco v týdnu je na Vršavě každý den, víkendy má volnější.

„Střídáme se Svaťou Švehlíkem, aby tam byl alespoň jeden z nás k dispozici,“ uvedl.

Na trénování už nemyslí. V pětasedmdesáti letech už ho přenechává mladším. „Ti využívají nové moderní technologie a pomůcky, kterým já už bych nerozuměl,“ usmívá se.

Podle Zapletala se však z trénování dělá zbytečná věda. „Vždyť pořád je to jenom fotbal,“ zakončuje povídání.