V různých funkcích a obdobích života zažil čtyři sestupy z ligy, poslední pád ale bolí Arnošta Hoška nejvíc. Bývalý ředitel zlínského fotbalového klubu, který u ševců působil i jako sekretář či vedoucí mužstva, s dalšími členy staré gardy až do poslední chvíle věřil, že se mužstvo semkne, nejvyšší soutěž udrží, porážka v Jablonci ale všechny naděje rozmetala v prach.

Bývalý atlet a házenkář Arnošt Hošek v březnu dokončil publikaci připomínající nejdůležitější okamžiky historie zlínského fotbalu. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Byl jsem z toho moc zklamaný, hrozně mě to mrzí a štve. Za mě tým na záchranu rozhodně měl. Chybělo velmi málo,“ povzdechl si Hošek.

Dlouholetý zlínský činovník si pamatuje, když Zlíňané v sezoně 1970/1971 spadli z ligy, pak se poroučeli pod vedením kouče Vernera Ličky v roce 1996, naposledy opustili elitu před čtrnácti lety.

Další pád přišel letos. Po nepovedeném podzimu a bídném jaru krize vyvrcholila v nadstavbové části. Ševci v ní ani jednou nezvítězili a nakonec se zřítili dolů, s čím spousta zlínských srdcařů nepočítala, byť situace byla dlouho složitá a nejasná.

„Pro mě je to trošku nepochopitelné,“ kroutí hlavou Hošek.

„Tým se sice opíral o vynikajícího gólmana, ale v obraně dělal chyby, navíc se mu nedařilo střelecky. Největším problémem byly nezvládnuté domácí zápasy s Pardubicemi, Karvinou, Českými Budějovicemi a Bohemkou. Forma byla kolísavá, téměř žádný z hráčů nedokázal udržet stabilní výkonnost,“ vypozoroval Hošek.

I přesto ale mohli ševci baráž v klidu urvat. V posledním zápasem si vypracovali dost šancí ke skórování, všechny tutovky ale zazdili.

„Po prvním poločase jsme mohli vést 2:0. Soupeř nijak zvlášť nebránil, byl hratelný, i tak to ale dopadlo špatně,“ štve Hoška.

Zdroj: Youtube

Podle bývalého atleta a házenkáře, který je mimochodem autorem publikace připomínající nejdůležitější okamžiky historie zlínského fotbalu, byl hlavní problém ve střílení branek.

„Bohužel jsme neměli žádného koncového hráče,“ posteskl si.

Výhrady však měl i k přístupu některých, hlavně zahraničních borců. „Hráči by si měli uvědomit, že majitel jim nic nedluží, ale oni svým výkonem ano. Nejen jemu, ale i nám divákům, kteří máme zlínský fotbal rádi. Sestup neměli nikdy připustit,“ prohlásil.

I když je ve Zlíně téměř nejhorší ligový stadion, zájem v Baťově městě o fotbal je rozhodně větší než v Karviné, Mladé Boleslavi, Karviné, Českých Budějovicích, Liberci i Jablonci, což dokazuje průměrná návštěvnost letošní sezony.

„Liga se měla kvůli lidem zachránit,“ povzdechl si.

I když členům staré gardy se ne všechny rozhodnutí managementu zamlouvají, proti klubu nikdy nepůjdou. „Jsme loajální, protože vedení pro nás taky něco dělá, vychází nám vstříc. Nyní je potřeba, aby si udělalo analýzu a odstranilo věci, které nebyly dobré,“ říká.

Podle Hoška by se měl majitel Červenka zamyslet především nad mládeží. Rozšířit a zkvalitnit žákovské a dorostenecké týmy, vylepšit skauting a na Vršavu přivádět šikovné kluky nejen z okolí, ale i vzdálenějších obcí a měst.

Nemá cenu se o talenty přetahovat ze Slováckem, Olomoucí či Brnem, spíše je potřeba je hledat jinde, třeba i na sousedním Slovensku.

„I když si myslím, že bychom víc měli sázet na odchovance, v současné době už si nevystačíme pouze z kluky ze Zlína. Pomoct s hledáním mohou třeba bývalí hráči Matejov či Opiela. V klubu dříve působili, mají přehled,“ nabízí svůj pohled.

I když práce s mladými hráči je náročnější, zdlouhavá a s nejistým výsledkem, podle Hoška je to správná zlínská cesta.

„Už v béčku a dorostu jsou šikovní kluci, kteří si zaslouží dostat šanci,“ míní a jmenuje. „Ať už je to Švach, Kulíšek, Polášek, kapitán devatenáctky Branecký, Hellebrandové.“

Už v minulosti bylo v základní sestavě Zlína i sedm odchovanců současně, podobné by to mělo být i v nadcházejícím ročníku.

„Já jsem i přes některé problémy optimista. Přál bych, abychom se za rok do ligy vrátili. Vím, že to bude těžké, poslední prodleva byla dlouhá, ale pokud se povede vychovat další talenty, jako jsou Tkáč, Slončík, Cedidla, Bužek nebo Kolář, nemuselo by to být špatné,“ dodává.