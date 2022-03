„Není to tak jako dřív před lety, kdy k mančaftu z dolní poloviny tabulky přijel tým z popředí a hrálo se na jednu branku. Teď je každé mužstvo nebezpečné, což potvrdila třeba i Karviná v úvodním jarním zápase se Slavií,“ připomněl šokující triumf posledního celku na půdě mistra.

FORTUNA:LIGA, 24. kola -

FC Fastav Zlín (11.) - FC Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: sobota v 15.00, stadion Letná.

Rozhodčí: Černý - Caletka, Hájek (Křepský) | VAR: Hrubeš | AVAR: Dorušák

Ligová bilance: 8-6-15

Poslední zápas: 1:2 (6. z penalty a 84. Beauguel – 15. Vraštil, 2. října 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov – Conde – Dramé, Hrubý, Tkáč, Hloušek – Vukadinovič. Trenér: Jelínek.

Plzeň: Tvrdoň – Holík, Kaša, Hejda, Havel – Bucha, Kalvach – Kopic, Sýkora, Mosquera – Beauguel. Trenér: Bílek.

Tip Deníku: 1:1

Zlíňané se v sobotu pokusí o podobné překvapení, bez šance rozhodně nejsou. „Bude to jiný zápas než se Spartou. Čeká nás další těžký soupeř, který zaslouženě bojuje o první místo, o titul. Máme před sebou náročný úkol, ale rozhodně ne nemožný. Věřím, že máme na to, abychom s Plzní nějaké body urvali,“ je přesvědčený Jelínek.

„Doufám, že zůstaneme nebezpeční, vytvoříme si nějakou příležitost a pak se budu modlit za to, aby nám to tam spadlo,“ přidává s úsměvem.

Prosadit se proti skvěle připraveným a organizovaným Západočechům, kteří na jaře ještě neprohráli, bude velmi těžké.

„Plzeň má strašně propracovanou defenzivu, těžko se jí dávají branky. A ještě k tomu dokáže zvládat utkání, ve kterých se jí herně třeba až tolik nedaří, ale vyhraje ho, což je v souboji o titul důležité. Spartě se třeba právě toto až tolik nedaří,“ míní.

Podle zlínského kouče Viktoria bez šancí na vítězství ve FORTUNA:LIZE rozhodně není, byť Slavia má suverénnější herní projev.

„Sešívaní dávají víc branek než asi po odchodu Kuchty čekali. Pokud se ale Slavia nedostane do nějaké trháku, bude to velmi zajímavé až do konce,“ míní.

Ševci si ve víkendovém duelu musejí dát pozor hlavně na bývalého spoluhráče, francouzského útočníka Beauguela, jenž letos bojuje o korunu králce střelců.

Západočeši jsou nejen díky produktivnímu forvardovi, ale i dalším urostlým borcům nesmírně silní i při standardních situacích, které vymýšlí asistent Horváth.

Plzeňská ikona společně s hlavním koučem Michalem Bílkem tvoří sehraný tandem. Hráči za svými nadřízenými stojí, což se projevuje na pohodě v týmu a hlavně na výsledcích.

Jelínek si ale nemyslí, že by Bílkova znalost zlínského prostředí mohla hrát nějakou zásadní roli. „V této moderní době plné technologií o sobě víme spoustu věcí. Máme data, na utkání se můžeme několikrát podívat. Nemyslím si, že bychom se měli nějak překvapovat,“ zůstal v klidu kouč Fastavu.

Zlíňané se musí připravit jak na těžký boj směrem dopředu, tak musí být zároveň organizovaní vzadu a nepouštět soupeře do šancí.

„Hrajeme doma, takže v některých momentech bychom měli být víc odvážní, byť i na Spartě jsme byli nebezpeční,“ říká.

Moravané více než s protivníky na jaře bojují i s nepřízní osudu. „Musíme se s tím popasovat. Každý tým má nějaké problémy a my jsme tady od toho, abychom jim čelili a připravili kluky co nejlépe,“ ví devětatřicetiletý odborník.

Luhačovického rodáka štve, že zranění, které ve Zlíně řeší, nevycházejí z tréninkového procesu.Častokrát jde o souhru okolností, nešťastnou náhodu.

Důkazem je poslední případ Lamina Jawa. Gambijský forvard při v tréninku v zápalu boje zblokoval střelu spoluhráče tak, že si natáhl kolenní vazy a zase bude týmu nějaký čas chybět. Po disciplinárním trestu se alespoň vrací Janetzký.

Fotbalisté Zlína se díky domácím triumfům nad Libercem a Slováckem udrželi na jedenácté příčce, dál atakují pozice v prostřední skupině. Úplnou pohodu ale zdaleka nemají. „Los máme nepříjemný, takže bodů musíme získat daleko víc. Zápasy se soupeři s týmy okolo nás přijdou, ty budou stěžejní,“ ví dobře Jelínek.