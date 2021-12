Ševci ale zápas v Praze neberou jako zpestření adventu, výlet do hlavního města. Naopak, pokusí se překvapit, Slavii vyřadit. „Pohár bereme se vší vážností, nejedeme se zúčastnit. Budeme bojovat, chceme uspět. Uvidíme, jak se utkání bude vyvíjet. Musíme ale reagovat na to, že hrajeme ještě v neděli,“ uvedl kouč Fastavu Jan Jelínek.

Devětatřicetiletý trenér věří, že k dispozici bude mít více hráčů než o víkendu proti Karviné. V posledním ligovém duelu navíc přišel o záložníka Hrubého, mimo hru jsou i Dramé, Matejov, Jawo a Janetzký. Vrátit by se však měl obránce Cedidla, jenž chyběl Zlínu kvůli kartám.

„Dramé i Janetzký jsou vyřazení do konce podzimu, u Jawa je to komplikovanější. Jeho prognózu nevím, ale Matejov a Cedidla by mohli stihnout alespoň Olomouc,“ věří Jelínek.

Jeho tým to bude proti Slavii bude mít velmi složité. Obhájce titulu se rozjel. V Evropské konferenční lize postoupil vyřazovací fáze, v české nejvyšší soutěži vyhrál posedmé za sebou, navíc pokaždé bez inkasované branky, a i nadále vede tabulku o tři body před Plzní.

„Dostali jsme jednoho z nejtěžších možných soupeřů, ne-li nejtěžšího, ale už jednou se nám podařilo Slavii v MOL Cupu porazit, tak proč ne znovu. Budeme hrát na krásném stadionu, pro mě osobně by to byl velký zážitek si tam zahrát. Máme jim co vracet z prvního kola, takže budeme chtít vyhrát a postoupit,“ říká záložník Fastavu David Tkáč.

Kapitána Tomáše Poznara mrzí, že ševce čeká další cestování. „Doufal jsem, že snad po třech letech budeme hrát konečně doma, ale zase to nevyšlo. Los nám nadělil Slavii, takže to beru tak, že pokud chceme dojít co nejdál, tak je třeba porážet ty nejlepší. Je to pro nás velká výzva tento další krok udělat,“ prohlásil zkušený útočník, jenž dvěma góly rozhodl sobotní duel s Karvinou.

Antonín Fantiš očekává zajímavý a pohledný zápas. Kvalitu soupeře respektuje, ale předem se nevzdává. „Nyní už si nemůžeme vybírat, protože pokud to chceme v poháru někam dotáhnout, tak bychom na ně narazili pravděpodobně později,“ ví dobře.

Podobně to vidí i Lukáš Vraštil. „Čeká nás úřadující mistr ligy, takže soupeř z nejtěžších, co jsme mohli dostat. Nicméně i tak si věříme. Čeká nás dobrý zápas na krásném stadionu a my uděláme maximum proto, abychom uspěli,“ dodal Vraštil.