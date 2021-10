Vyškov bere pohárový duel se Zlínem jako velký svátek. Parta trenéra Trousila odehraje dnešní duel, který začíná v 15.30, ve speciálních fluozelených dresech, které vedení klubu připravilo i pro fanoušky. „Pojďme ve čtvrtek zabarvit drnovický stadion do zelena,“ vyzývá příznivce generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.

Proti druholigovému nováčkovi to však mít jednoduché rozhodně nebudou. Do Drnovic odjedou bez řady opor. Hostům bude chybět nejen brankář Dostál, ale i Kolář, Matejov, Hrubý, Hlinka či Reiter. Vrací se naopak vykartovaný Procházka a Fillo.

„Věřím, že se to teď zase změní,“ je Jelínek optimistou. „Pokud budeme dál pracovat, uzdraví se nám někteří hráči a v dalších zápasech navážeme na zodpovědný výkon z Plzně, začneme zase sbírat body,“ přidal.

Mohou se výsledkově chytit, konečně zase začít vyhrávat. Fotbalistům Zlína, které sužuje velká marodka, vyplní reprezentační pauza pohárový duel proti druholigovému Vyškovu. Ševci jedou do Drnovic, kde se utkání 3. kola MOL Cupu hraje, pro postup!

