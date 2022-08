Sešívaní ligový nezdar s votroky částečně odčinili čtvrtečním triumfem nad Panathinaikosem, vyhrávat však musí i v domácí soutěži. Další ztráty by je citelně zasáhly, Moravané ovšem nejedou do hlavního města za památkami, na výlet.

„Víme, že nás čeká jeden z nejlepších týmů ligy, velký favorit. Bude to těžký zápas, ale bodovat se dá s každým. Slavia se sice neporáží každý den, ale Hradec nám ukázal možnou cestu. Když odevzdáme maximum, můžeme pomýšlet na dobrý výsledek,“ věří asistent trenéra FC TRINITY David Hubáček.

FORTUNA:LIGA, 2. kolo -

SK SLAVIA PRAHA - FC TRINITY ZLÍN

Výkop: neděle v 19.00, Fortuna Arena

Rozhodčí: Černý - Caletka, Podaný (Zaoral) | VAR: Ondráš | AVAR: Kubr

Ligová bilance: 27-4-3

Poslední zápas: 3:0 (32. Tecl, 36. Provod, 64. Olayinka, 20. dubna 2022)

Pravděpodobné sestavy: Slavia: Mandous – Douděra, Ousou, Santos, Oscar – Holeš, Tiéhi – Usor, Ševčík, Ewerton – Lingr. Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák – Didiba, Kolář – Fillo, Hrubý, Čanturišvili – Vukadinovič. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 2:0

Zlíňané dál na startu sezony bojují s absencemi. Mimo je sedm hráčů z kádru, marodi se vracejí pomalu. Na Slavii by však mohl být již připravený středopolař Hrubý, jenž je zpátky v tréninkovém procesu. „Jsme rádi, že se nám marodka postupně vyprazdňuje a že je Hrubas zpátky, protože takový hráč vždycky chybí,“ říká Hubáček.

Ševci ve čtvrtek večer povinně sledovali v televizi duel Slavie proti Panathinaikosu Atény. Pražané zvítězili v úvodním utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy 2:0 a přiblížili se k postupu do play off o účast ve skupině.

„Může jim to dodat víc sebevědomí, ale zase mohou být unavenější. Kádr má ale Slavia dost široký, takže může prostřídat více hráče. Asi u nich nějaké změny budou, ale nechám na nich, jak si s tím poradí,“ uvedl Hubáček.

Vršovičtí si ale nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od sezony 2016/17 nehráli v pohárech na podzim základní skupinu. A pod tlakem jsou i v lize.

Trpišovského tým totiž v prvním kole nové ligové sezony překvapivě prohrál s Hradcem Králové v jeho mladoboleslavském azylu 0:1 a na svém kontě má před nedělním duelem nulu.

„Slavii nevyšel start do ligy, a jak to u těchto týmů bývá, chtějí to napravit hned v dalším utkání. Hraje doma, bude chtít vyhrát, ale my se jí to pokusíme znepříjemnit,“ vzkazuje Hubáček.

Síla a šíře kádru sešívaných je ale i o letních změnách na české poměry pořád extrémní.

Krmenčíka, Kúdelu, Baha a Samka vystřídali Douděra, Ewerton, Eduardo Santos či ex-slovácký Jurečka. „Slavia mužstvo obměnila, ale neztratila nic ze své síly. Pořád je to nadstandardní protivník, který se prosazuje i v Evropě,“ poukazuje Hubáček.

Jak ševci v nerovnoměrném souboji obstojí, ukáže nedělní večer.