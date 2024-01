Fotbalisty Zlína po třech dnech čeká v zimní Tipsport lize druhý zápas. Ševci se pokusí úvodní těsnou porážku se Zlatými Moravci odčinit v úterý po obědě proti Skalici. Utkání se hraje právě na umělé trávě MFK, začíná ve třináct hodin.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) vstoupili do zimní Tipsport ligy zápasem ve Skalici proti Zlatým Moravcům. | Foto: FC Zlín

Trenér Bronislav Červenka dá znovu šanci všem zdravým hráčům, sestavu stejně jako o víkendu protočí, aby hráči měli podobnou minutáž, stejné herní vytížení.

Dres Zlína znovu navléknou i Tornike Akhvlediani s Kennethem Ikugarem. Na zkoušku do Zlína dorazil i Charles Chibuike.

Dvacetiletý útočník z Nigérie doteď působil pouze v rodné zemi, hrával za tým Doma United. Nyní se chce pokusit získat angažmá v Evropě.

Hrát by mohl i Španěl Gonzalez, kterého kouč ještě o víkendu šetřil. Zapojit do tréninku by se tento týden měli Černín s Natchkebiou, u ostatních hráčů bude rekonvalescence a doba léčení delší.

Ševce sužuje marodka. Slončíka trápí záda, Tkáč má trombózu. Co případné posily?

Skalica je po podzimu ve slovenské Niké lize devátá. Na podzim v osmnácti zápasech získala slušných jednadvacet bodů. Do všech utkání zasáhl nejen kapitán Martin Nagy, ale i útočník Daniel Smékal.

Trenér Pavol Majerník má k dispozici i hráče, kteří v minulosti působili v české nejvyšší soutěži. Jde o ex-slováckého Romana Hašu, Jána Vlaska či Jakuba Kousala.

Pikantní duel však čeká hlavně na Róberta Matejova, který ve Zlíně prožil deset let a nyní se postaví proti ševcům.

Celek ze Záhoří stejně jako náš tým v přípravě odehrál jediný duel. Vyškovu doma podlehl 0:1. Vyrovnané utkání ve 41. minutě rozhodl Sylla, který se trefil hlavou po rohu.

V základní sestavě MFK byl i řecký mladík Rafael Konios, který je v klubu na zkoušce. Poprvé skalický dres navlékl Max Thompson. Anglický útočník je novou posilou Skalice.

Naopak v klubu po podzimní části skončili Ondřej Rudzan a Chorvat Dino Špehar.