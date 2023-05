Je to vlastně jednoduché. Vyhrají nebo urvou potřebný bod, vyhnou se přímému sestupu, půjdou do baráže. Ale pokud závěrečné utkání nadstavbové části FORTUNA:LIGY v Brně nezvládnou, prohrají, minimálně na rok opustí tuzemskou fotbalovou elitu, sestoupí.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) ve 22. kole FORTUNA:LIGY remizovali v Brně. | Foto: FC Trinity Zlín

Fotbalisté Zlína mají před sebou zápas roku. V neděli se na Srbské postaví domácí Zbrojovce. Souboj moravských rivalů nebude pro slabé povahy, slavit bude jenom jeden tým. Ten silnější, odolnější, šťastnější, prostě lepší.

„Jsme si vědomi, že Brno chce zápas zvládnout, ale zvítězíme my, a to i v baráži!" říká sebevědomě trenér týmu FC Trinity Pavel Vrba.

Ševci jsou ale na tlak zvyklí, o záchranu hrají celé jaro. I když se ve finiši dostali právě před Brno, na Srbskou nepojedou jenom bránit remízu. „To by asi byla cesta do pekel,“ tuší zlínský záložník Robert Hrubý.

„Zápas musíme odehrát stejně jako ty dva poslední. Když to v Brně odjezdíme jako s Baníkem, o sestup nemám vůbec strach,“ přidává zkušený středopolař.

Zlínu se na konci sezony daří. Do Brna míří povzbuzený dobrými výsledky, dvěma výhrami v řadě.

„Jsem rád, že jsme v pravý moment ukázali naši sílu. Všichni musíme věřit, že těžké zápasy dokážeme vyhrávat, pak se to štěstí otočí i k nám,“ je přesvědčený Hrubý.

Nejvyšší trest. Grygera musí za incident v Teplicích zaplatit 50 tisíc korun

Zato Zbrojovka se na jaře souží, po remíze v Teplicích klesla na dno a je blízko pádu do druhé ligy.

V jihomoravské metropoli bijí na poplach, o patro níž se nikomu nechce. Nálada v Brně není dobrá, přesto nikdo nepanikaří. I kouč Martin Hašek zůstává optimistou.

„Možná je to nakonec lepší, že nebudeme spekulovat s remízou. Poslední tři utkání je u nás vidět výkonnostní vzestup, ačkoliv jsme se nevyhnuli klopýtnutím. To nám dává důvod k optimismu," řekl brněnský trenér Martin Hašekv Teplicích.

„Zkrátka hrajeme doma se soupeřem, který je ze stejné skupiny a má podobný počet bodů. Když zvítězíme, jsme v baráži, když ne, je po nadějích, karty jsou rozdané jasně,“ pokračuje kouč.

Brno sice bodovalo v lize po čtyřech prohrách, přesto má před nedělním závěrečným kolem nejhorší výchozí pozici. Zbrojovka v přímém souboji o odvrácení sestupu potřebují doma ševce porazit, jinak je čeká pád do druhé ligy.

Žádná stížnost! Není možné, aby se VAR nebo rozhodčí spletl, říká Vrba ironicky

„Opravdu o všechno hrajeme vlastně celou dobu, co jsem v Brně, akorát teď se to scvrklo do devadesáti minut. Každý zápas jsme pod podobným tlakem, ten balvan je v břiše celou dobu, nezmizel by, ani kdybychom v Teplicích zvítězili. I když by to pro nás bylo samozřejmě lepší psychické povzbuzení. I přes nějaké klopýtání je ale v posledních zápasech vidět určitý vzestup, to nám dává důvod k optimismu. Pořád to máme ve svých rukách,“ neskládá Hašek zbraně.

Vedení Zlína doufá v pomoc fanoušků. Právě pro ně znovu zajišťuje dopravu, tentokrát autobusy. „A také se postaráme o vstupenky pro všechny zájemce, to vše zdarma,“ říká mluvčí FC Trinity Zuzana Molková.

Odjezd autobusu je v neděli ve 14.45 hodin ze stadionu Letná ve Zlíně.