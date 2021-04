O co v 65. minutě šlo? Po centru Čmelíka z pravé strany stoper Simerský hlavou přizvedl míč nahoru za sebe.

Hostující Bartošák se dostal před Fantiše a upadl. Sudí neváhal, ukázal na bílý puntík, byť se z tribuny zdálo, že bývalý hráč Fastavu se poroučel k zemi až příliš ochotně.

„Fotbalu asi nerozumím, ale podle mě to penalta v žádném případě nebyla. Fantiš stál na dvou nohách a soupeř do něj zezadu vletí,“ viděl Páník z lavičky i na záznamu.

Přísný verdikt odsouhlasila také rozhodčí Adámková u videa, s čímž se Zlíňané nedokázali smířit. „Nevím, na co ten VAR je. Paní Adámková nebo kdo tam sedí, ať se na to dívá celou noc,“ čílil se.

Naopak staronový kouč Karviné Weber, který během reprezentační pauzy nahradil odvolaného Juraje Jarábka, měl na inkriminovaný okamžik úplně jiný názor. „Nevím, jak to vypadalo v televizi, ale já jsem kontakt slyšel až na lavičku. Proto jsem nepochyboval, že to penalta bude. Bouchlo to,“ tvrdí trenér hostů.

A co jeden z hlavních aktérů klíčového souboje? „Já jsem si hlídal míč, celou dobu se na něj koukal. A Bárt (Bartošák – pozn. red) běžel, otřel se o mě a spadl,“ popisuje velmi diskutabilní moment Fantiš.

Také podle zkušeného fotbalisty to žádná penalta nebyla. Svůj názor z trávníku si utvrdil také v šatně po zhlédnutí záznamu. „Teď jsem se na to díval v kabině a můj pocit je ještě dvakrát větší, že to penalta není,“ říká.

Ve svátečním utkání jej zarazilo víc věcí. „Rozumím tomu, že to hlavní rozhodčí v té rychlosti třeba může vyhodnotit jako penaltu, ale taky nechápu, jak to někdo u videa mohl posoudit jako faul nebo proč se rozhodčí nešel sám podívat,“ divil se.

S bývalým spoluhráčem Bartošákem, který do Karviné zamířil loni v létě právě ze Zlína, si celou situaci vyříkal přímo na trávníku.

„Chce vyhrát, vidí to jinak. Říkal mi, že by hrál balon, že by dal gól. Já mu odpověděl, že by ho určitě nedal, protože to byl oblouček a do zakončení by se nedostal,“ míní Fantiš. „Ale chápu ho. Taky dělá všechno proto, aby se Karviná zachránila. Tomu rozumím,“ dodává.

Ševcům se výkon hlavního sudího nelíbil nejen kvůli pokutovému kopu. „Ve druhém poločase se s tím svezl. Na mé poměry byl katastrofální,“ prohlásil natvrdo Páník. „Ve druhé půli se hrálo snad jenom patnáct nebo dvacet minut čistého času,“ vyčítal nezkušenému sudímu.

Karviná tak oplatila Zlínu podzimní porážku 2:0 a porazila ho ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů. Dvanáctý Fastav prohrál po čtyřech kolech, v ligové tabulce má stejně bodů jako třináctá Karviná, má však dohrávaný zápas v Plzni k dobru.