Druhý souboj s obhájcem mistrovské trofeje mají za sebou, teď se chystají na další střet s jiným aspirantem na titul. Zlínští fotbalisté po Spartě vyzvou také Slavii.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) vyhlíží nedělní šlágr s pražskou Slavií. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Parta trenéra Bronislava Červenky se pokusí v 17. kole FORTUNA:LIGY obrat favorita o body, potěšit věrné fanoušky, kteří se i v mrazivém počasí chystají na Letnou, aby vytvořili skvělou atmosféru a ševce vyburcovali k co nejlepšímu výkonu.

„Vím, že bude velká zima, což může spoustu lidí od návštěvy utkání odradit, ale i tak věřím, že nám fanoušci pomohou. Kluci to potřebují, proti Slavii ještě dvakrát tolik. Snad příznivci donutí hráče k tomu, aby běhali, zahřáli svaly, my zase budeme rádi, když fotbalem zahřejeme diváky. Tímto apeluji na lidi, aby přišli a podpořili nás,“ prohlásil zlínský trenér Bronislav Červenka.

Ševci sice v Praze proti Spartě poprvé pod novým realizačním týmem vyšli bodově naprázdno, herně ale nijak nepropadli a teď se pokusí odevzdat maximum i proti Slavii.

Z týmu je cítit obrovské odhodlání odčinit předcházející nezdar, favorita potrápit.

Mužstvo se na nedělní souboj s účastníkem evropských pohárů pečlivě chystají. Problémy způsobuje pouze mrazivé počasí, ale i se zimou se ševci vypořádají.

Mimo hru zůstává jenom Španěl González a dlouhodobě zraněný stoper Kolář, další hráči jsou připravení o víkendu nastoupit a bít se za Zlín.

Ševci ve čtvrtek večer zhlédli duel Slavie v Tiraspolu proti Šeriffu, proti kterému si v minulosti rovněž zahráli, a tak někteří zavzpomínali na střetnutí z listopadu 2017, kdy v Moldávii po sympatickém výkonu prohráli 0:1 a v boji o postup ze základní skupiny Evropské ligy přišli i o poslední naději.

Naproti tomu sešívaní v předposledním utkání skupiny Evropské ligy po obratu a proměněné penaltě v páté minutě nastavení vyhráli v Tiraspolu nad Šeriffem 3:2 a zajistili si postup do jarní vyřazovací části soutěže.

Slavia se ale musela v Moldávii obejít bez Jindřicha Trpišovského. Hlavní kouč Pražanů má z pátečního tréninku zlomený nos a s týmem neodletěl. V Česku zůstali ze zdravotních a preventivních důvodů i hráči Tomáš Holeš, Petr Ševčík, Matěj Jurásek a Nigerijec Boluwatife Ogungbayi.

Ve Zlíně by se ale některý z nich měl objevit.

„Četl jsem, že Slavia nechala i nějaké hráče doma. Z těch klíčových neodcestovali akorát Ševčík a Holeš. Ale Slavia už před utkáním měla prakticky jistý postup, takže obměnila sestavu a více se soustředí na ligu, protože nechce, aby se jí Sparta vzdálila, což je logické. Kvalita některých hráčů Slavie je na top evropské úrovni, ale i ti další hráči z kádru dokážou podat skvělé výkony. Všechno jsou to výborní fotbalisté. Pro nás asi není rozdíl, zda ve středu zálohy hraje Ševčík, Provod nebo někdo jiný. Každý z nich ví, co má dělat, jak hrát a plní pokyny trenérů,“ říká Červenka.

Slavia stejně jako v minulých sezonách disponuje kvalitním a širokým kádrem.

„O kvalitě hráčů se nemusíme bavit. Ta je obrovská. Slavia má hlavně dobrý pohyb, výběr místa, náběhy za obranu. Je to kondičně velmi dobře připravený tým. Pro nás to po fyzické i běžecké stránce bude hodně složité, ale věřím, že se s tím kluci vyrovnají a budeme Slavii rovnocenným partnerem,“ pronesl Červenka.

Černín se zimou problém nemá a doufá: Snad nám horší podmínky se Slavií pomohou

Vedení vršovického klubu v létě přivedlo útočníky Mojmíra Chytila s Nigerijcem Muhamedem Tijanim, norského záložníka Conrada Wallema a gambijského obránce Sheriffa Sinyana. Naopak tým opustili dva hráči na levém kraji sestavy. Jedna z opor bek David Jurásek odešel do Benfiky Lisabon a po letech v Edenu skončil také ofenzivní univerzál Peter Olayinka. Během podzimu pak ze Slavii odešel i reprezentant Ondřej Lingr, který zamířil do Feyenoordu Rotterdam.

Fotbalisté Slavie vstoupili i do letošní sezony s přáním skončit v domácí soutěži nejhůře do druhého místa, získat aspoň jednu vítěznou trofej a v pohárech projít minimálně do skupiny Evropské konferenční ligy.

Pražanům, kteří dvakrát za sebou nezískali titul, se zatím daří předsezonní cíle naplňovat.

Sešívaní v minulém kole první ligy porazili doma poslední České Budějovice 2:1 a na vedoucí Spartu dál ztrácí dva body. Slavia vyhrála v české nejvyšší soutěži popáté z posledních šesti kol.

„Stejně jako na Spartě to pro nás bude velmi těžký zápas. Slavia je běhavé mužstvo, hraje velmi fyzicky náročný fotbal. Musíme s nimi vydržet běhat a dokázat zavírat prostory, které jsme minulý týden nechali otevřené,“ dodal Červenka.