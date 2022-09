Zbrojovka nebude ale snadným protivníkem. „Brnu vyšel vstup do soutěže, což mu přidává na klidu ve hře. Jeho výkony jsou kvalitní, užívá si opětovný návrat do ligy. Dobrou formu mají především Ševčík a zkušený Řezníček, o jejichž výkony se soupeř opírá. Přijede k nám tým odhodlaný napravit domácí ztrátu s Bohemians,“ ví dobře trenér Zlína Jan Jelínek.

Zbrojovka doma podruhé za sebou nebodovala, klokanům podlehla 1:2.

Nováčkovi soutěže se daří především na venkovních stadionech. Dostálkův tým uspěl v Olomouci i v Ostravě, předtím okradl i Slovácko a Mladou Boleslav.

Klíčovým mužem Brna je talentovaný brněnský fotbalista Michal Ševčík. I když každý trenér o něm ví a před utkáním se Zbrojovkou upozorňuje na jeho kvality, přesto se devatenáctiletý šikula umí prosadit. Skóroval i v domácím utkání 7. kola FORTUNA:LIGY, ovšem jeho trefa jen mírnila porážku.

Silný zápasy se Zbrojovkou neprožívá kvůli incidentu v Líšni, Brno má v srdci

„Vnímám, že si mě soupeři víc všímají, ale myslím, že dobrý hráč se pozná tak, když zahraje každý zápas, i když se něj nachystají, měl by to zvládnout. Že si mě soupeří víc hlídají, by mě spíš mělo posouvat dál,“ říká Ševčík, o jehož služby se zajímají obě pražská S, ale jeho odchod zatím není aktuální.

Zbrojovka i díky šikovnému středopolaři v šesti letošních duelech posbírala deset bodů při skóre 10:10 a náleží ji sedmá příčka. Navíc má k dobru odložený duel s Plzní.

Ševci jsou s tříbodovým odstupem třináctí, v případě výhry se mohou na moravského rivala dotáhnout.

Zlínu se nyní daří. V posledních čtyřech duelech neprohráli, naposledy obrali i favorizovanou Spartu. „Poslední výkon v Praze nás povzbudil, se stejným zaujetím musíme pracovat i v domácím prostředí. Pak nám to může přinést opět body,“ říká Jelínek.

Čtyřicetiletý kouč FC TRINITY očekává slušnou diváckou kulisu a bouřlivou atmosféru. „Brno je kousek, má spoustu příznivců a já pevně věřím, že i naši fanoušci se nám budou snažit pomoct a vytvoří bouřlivé domácí prostředí,“ přeje si Jelínek.