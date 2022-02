„Tak to prostě je. Není to jednoduchá situace, my s tím ale musíme bojovat. Problémy mají i jiné týmy. Teď jsme se v té situaci ocitli my. Na další zápas musíme být připravení,“ říká odhodlaně Jelínek.

Sestavu lepí za pochodu. Čeká na poslední zprávy lékařů, pocity hráčů. Hodit se bude každý zdravý borec, protože se očekává boj, v únoru to v českých podmínkách snad ani jinak nejde.

„Liberec na jaře neodehrál ani jedno utkání, obě měl odložené, takže k nám určitě přijede natěšený na start ligy. My musíme nastřádat všechny síly a doma se porvat o body,“ říká Jelínek.

FORTUNA:LIGA, dohrávka 20. kola:

FC Fastav Zlín (13.) - FC Slovan Liberec (10.)

Výkop: úterý v 16.30, stadion Letná

Rozhodčí: Zelinka - Horák, Slavíček (Kotala) | VAR: Ondráš | AVAR: Adámková

Ligová bilance: 10-10-13, 30:38

Poslední zápas: 1:0 (82. Tkáč, 28. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Rakovan – Cedidla, Simerský, Kolář, Matejov – Dramé, Conde, Tkáč, Hrubý, Janetzký – Fantiš. Trenér: Jelínek.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Gebre Selassie, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Purzitidis - Tupta, Stoch, Matoušek – Rondić. Trenér: Kozel.

Tip Deníku: 1:1

Proti Slovanu nemůže počítat hned s osmi důležitými hráči. Zato kouč Severočechů Luboš Kozel má z čeho vybírat, vedení klubu totiž před startem jara dotáhlo příchod mladých Slávistů Višinského a Alijagiče, dalším nováčkem je nigerijský křídelník Ahmad Ghali Abubakar, který pod Ještěd zamířil z Trenčína.

„Od doby, co jsme tam vyhráli, je Liberec úplně jiný tým,“ všímá si také Jelínek.

„Slovan prakticky vyměnil celý mančaft i realizační tým, taky hraje úplně jinak. Trenér Kozel jim vštípil nějakou tvář a nebude to nic jednoduchého,“ ví dobře.

Komplikací je ztráta stopera Chaluše. Bývalý kapitán české jednadvacítky těsně před startem jara přestoupil do švédského Malmö.

V klubu již nejsou ani Nečas s Novotným. U Nisy si před druhou polovinou sezony žádné přehnané cíle nedávají.

„Myslím si, že se na to dá dívat ze dvou úhlů pohledu. Oproti pozici, kdy jsem přicházel, je velmi dobrá. Na druhou stranu by nás to nemělo ukolébat. Hned první dvě kola Zlín a Pardubice, bude pro nás důležité dobře odstartovat. Jsme pořád v dostřelu boji o záchranu. Musíme jaro dobře začít,“ uvedl Kozel.

„Jsme uprostřed. Na poháry je to daleko, chceme se pokusit o první šestku. Prvotní cíl je dost se co nejdál od poslední skupiny a dostat se ideálně do té první,“ dodal liberecký kapitán Jan Mikula.

Komplikací jsou dva odložené duely se Zlínem a Pardubicemi kvůli karanténě obou soupeřů.

Severočeši si místo víkendového střetnutí narychlo domluvili přátelské utkání s druholigovým béčkem Sparty, na Strahově zvítězili 3:2, když skóre otočili ve druhé půli slepenými brankami Mészárose s Rondičem.

„Jsem rád, že jsme sehnali soupeře a mohli jsme hrát na výborném hřišti. Jsou věci, které na tréninku nevidíte a ukáží se až v zápasech. Soupeř byl motivovaný, dobře rychlostně a pohybově vybavený. S naším výkonem jsem spokojený nebyl, i když jsme zápas zvládli vítězně. Musím říct, že přístup některých hráčů se mi nelíbil, budu s nimi mít tvrdší debatu,“ prohlásil Kozel.

„Všichni už vyhlížíme ligové utkání. Věříme, že toto přípravné utkání nám pomůže, abychom se co nejlépe připravili na ligový start a vstoupili do jara vítězně,“ dodal křídelník Liberce Karol Mészáros.