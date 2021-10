„Stejně jako vždy to pro nás bude těžké utkání. Hrát v Plzni je svátek fotbalu. Doufám, že se popereme o co nejlepší výsledek. Snad podáme dobrý výkon a nějak to zvládneme. Před reprezentační přestávkou bychom potřebovali získat trošku klidu,“ říká křídelník Fastavu Antonín Fantiš, jenž v minulém kole zaskakoval na pozici pravého beka.

Možná tam nastoupí znovu, protože marodka Zlína zůstává dál plná. Chybějí Dostál, Kolář, Fillo, Matejov či Hlinka, obránce Procházka je zase v trestu. „Musíme se k tomu postavit. Od toho jsou další hráči, aby si s tím poradili, zvládli to. Zodpovědnost a postavení vzadu však musí být jiné,“ ví dobře zlínský trenér Jan Jelínek.

Zatímco Moravané čekají na výhru od konce letních prázdnin, Plzeňští až na vyřazení z evropských pohárů šlapou. Viktorka zatím klopýtla jenom s nováčkem z Hradce Králové, v dalších osmi duelech brala všechny body.

„Plzeň je na vlně, daří se jí. Má fazonu. Je vidět, že trenér Bílek odvádí dobrou práci. Ale taky ztratili v Hradci. Tak snad je potrápíme taky,“ doufá Fantiš.

Západočeši sázejí hlavně na defenzivu. Stejně jako druhá Slavia inkasovali jenom sedm branek. Naposledy přemohli Pardubice 1:0.

Podle Fantiše má ale soupeř sílu hlavně v ofenzivě. „Beauguel je silný, gólový hráč, na stranách jsou rychlá křídla. Taky mají tvořivé střední záložníky,“ vyzdvihuje.

Zlíňanům to na rozdíl od protivníka vzadu hapruje, horší obranu v lize žádný z týmů nemá. „Teď nám to moc nevyšlo. Dostáváme hodně branek. Je to bídný,“ uznal Fantiš.

I když se Moravané defenzivě v tréninku hodně věnují, výsledek se zatím nedostavil. Naposledy ševci nezvládli ubránit standardní situace Sparty. Pokud chtějí uspět v Plzni, musí se z chyb poučit a v Doosan aréně odvést maximální výkon.

Fotbalisté Viktorky protivníka nepodceňují. „Čeká nás nepříjemný soupeř. Zlínu se poslední zápasy výsledkově sice nepovedly, ale co jsme měli možnost vidět, tak měl velmi zajímavé fáze. Tak jako s každým soupeřem to nebude jednoduché, ale my věříme tomu, že se v domácím zápase prosadíme! Ukazovali jsme si některé věci na videu, které jsme nedělali dobře. Teď se je pokusíme přenést do zápasu,“ uvedl asistent trenéra Plzně Pavel Horváth.

FORTUNA:LIGA, 10. kolo -

FC Viktoria Plzeň (1.) - FC Fastav Zlín (11.)

Výkop: sobota v 19.00, Doosan Aréna

Rozhodčí: Franěk - Caletka, Lakomý (Radina) | VAR: Štěrba | AVAR: Zadinová

Ligová bilance: 14-6-8, 41:24

Poslední zápas: 2:0 (31.Beauguel, 53. Ba Loua, 14. dubna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Fantiš, Cedidla, Simerský, Vraštil – Conde – Dramé, Tkáč, Hrubý, Čanturišvili – Poznar. Trenér: Jelínek.

Plzeň: Staněk – Řezník, Hejda, Pernica, Havel – Kalvach, Bucha – Kopic, Sýkora, Mosquera – Beauguel. Trenér: Bílek.

Tip Deníku: 2:0