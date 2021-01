Podobný debakl ševci naposledy utrpěli před třemi a půl lety. V říjnu 2017 na Letné podlehli Mladé Boleslavi 1:5, teď kousali podobně tvrdý direkt znovu.

„Propadli jsme hlavně v první půli. Byli tam někteří noví kluci, kteří nemají zkušenosti a hned chytli nejlepší mužstvo v republice. Bylo to znát,“ uvedl v klidu kouč Fastavu Bohumil Páník.

Poprvé v základní sestavě Zlína nastoupil Španěl Martínez, premiéru v nejvyšší soutěži si proti mistrovi odbyl devatenáctiletý obránce Tobiáš Slovák.

Vytáhlý odchovanec ale na svůj debut mezi elitou nebude vzpomínat zrovna v dobrém.

V první půli s kamarádem Kolářem jen marně naháněl Baha se Simou, po přestávce byl po dokonce druhé žluté kartě vyloučen. „Jeho nasazení nelituji, nedalo se to řešit jinak,“ míní Páník.

A připomíná, že na lavičce měl pouze ofenzivní hráče a nedotrénovaného Matejova.

Ševci před středečním duelu počítali ztráty, domácím scházelo hned sedm hráčů.

Kromě vykartovaného Condeho nemohli nastoupit ani Simerský, Vraštil, Procházka, Janetzký, Čanturišvili a Fantiš.

Měli pozitivní test na covid-19, nebo v tom bylo něco jiného? To je tajemství. „Nebudu o tom mluvit. Je to vnitřní záležitost klubu,“ mlčel také Páník.

Ať je to jak chce, absence se na výkonu Fastavu i výsledku projevily více, než se čekalo.

„Je pravda, že kluci toho předtím moc neodehráli. Byl to pro ně křest ohněm, který nás v první půli spálil,“ prohlásil zkušený kouč.

Favorit měl výtečný nástup, v 17. minutě vedl už 3:0. Další dvě branky přidal do přestávky, pak už nebylo co řešit.

Hattrickem se blýskl Kuchta, další góly hostů vstřelili Olayinka a Sima.

„Slavia má v kádru výborné hráče, naše levá strana, po které se soupeř prosazoval, na ně nestačila. Nebyli jsme schopní vzdorovat rychlým nájezdům, proto jsme v první půli schytali debakl,“ míní Páník.

Mohlo to být 6:4

Ani za hrozivého stavu 0:5 nerezignoval, mužstvo se o přestávce snažil povzbudit, nakopnout. „Když jsem hrával, tyto věci mě vytáčely. S tímto jsem vstoupil i do kabiny,“ říká.

Ostřejší slova ševcům stejně jako upravené rozestavení pomohla, druhá půle byla ze strany domácích daleko lepší.

„Ve druhé půli šel výkon všech hráčů nahoru. Více jsme eliminovali hru soupeře, dokonce jsme dali dva góly,“ oceňuje čtyřiašedesátiletý trenér.

„Kdyby nám nevyloučili hráče, Slavia by už šestý gól nedala a my bychom byli ještě daleko nebezpečnější,“ míní. „Ale těžko bychom remizovali 6:6, ale mohlo to být třeba 6:4,“ přidává.

Debakl krátce po přestávce mírnil obránce Cedidla, který se v nejvyšší soutěži trefil vůbec poprvé. Pak se po několika zahozených šancích prosadil i útočník Poznar.

Zlínský střelec skóroval hned v úvodu střetnutí, hlavička z 6. minuty ale kvůli údajnému ofsajdu neplatila.

„Rozhodčí nebudu vůbec komentovat. Pomeznímu jsem už důrazně řekl, co si o tom myslím,“ připomněl Páník svůj výstup z první půle směrem k nepřesnému asistentovi Dreslerovi.

Fastav si vypracoval i další slibné příležitosti měl dál šance, klidně mohl výsledek ještě více zkorigovat. Sešívaní ale byli v zakončení excelentní.

„Hlavní rozdíl byl v efektivitě a kvalitě koncových hráčů. Slavia má vynikající mužstvo. Takovou kvalitu, že to dokáže využít. Každá jejich situace zaváněla nebo skončila gólem, proto i ten výsledek,“ chválí protivníka. „To, jak se trefil Sima levou nohou na dlouhou tyč, se málokdy vidí,“ obdivně kroutil hlavou.

Oslabení fotbalisté Zlína ve středeční dohrávce 12. kola FORTUNA:LIGY nakonec padli 2:6 a ve FORTUNA:LIZE zůstali dvanáctí.

Slávisté se díky přesvědčivému triumfu v Baťově městě dostali trháku. V čele tabulky mají už devítibodový náskok před Jabloncem i Spartou.

