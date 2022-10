Ševci padli na Andrově stadionu 1:2 a v tabulce zůstali s dvanácti body předposlední.

FORTUNA:LIGA, 13. kolo -

SK SIGMA OLOMOUC – FC TRINITY ZLÍN 2:1 (0:1)

Branky: 70. Reiter vlastní, 82. Beneš - 38. Jawo. Rozhodčí: Nehasil - Pečenka, Hádek (Kotala) | VAR: Klíma | AVAR: Batík. Žluté karty: Zmrzlý – Jawo, Procházka. Diváci: 2 192.

Olomouc: Trefil – Pokorný, Beneš, Poulolo (46. Vodháněl) – Chvátal, Navrátil (89. Zifčák), Breite, Spáčil (46. Zorvan), Zmrzlý – Růsek (86. Vraštil) – Chytil (90.+2. Sláma). Trenér: Jílek.

Zlín: Rakovan – Kolář, Simerský, Procházka – Reiter, Hlinka (85. Vukadinović), Janetzký (62. Hrubý), Čanturišvili – Dramé (62. Bartošák), Silný (85. Didiba), Jawo (62. Fillo). Trenér: Jelínek.

Zlíňané nastoupili proti Sigmě ve stejném složení, jako doma proti Liberci, kdy zvítězili 2:1. Trenér Olomouce Jílek už měl k dispozici uzdraveného Zorvana s Košťálem, naopak ze zdravotních důvodů mu scházeli Greššák, Macík a Ventúra.

Začátek byl oboustranně svižný, šanci si v úvodní čtvrthodině vypracovaly oba týmy. Jako první zahrozil domácí Spáčil, který ale ve vyložené pozici mířil mimo. Vzápětí hlavičkoval Růsek po rohu vedle. Na druhé straně měl vedoucí gól na kopačce Dramé, zlínský křídelník ale brankáře Sigmy Trefila nepřekonal a neuspěl ani dorážející Silný.

V 18. minutě se do další slibné šance dostal Růsek, brněnský odchovanec ale po rychle rozehraném autu Chytila gólmana Rakovana nepřekonal.

Ševci ovšem nepříjemnou chvíli přečkali a na konci první půle udeřili. Jawo se obtočil kolem stopera Pokorného a střelou k bližší tyči překonal Trefila. Pro gambijského forvarda to byla druhá trefa v letošní sezoně.

Vzápětí měl pojišťovací druhý gól na kopačce Silný. Zlínský útočník zaběhl za Paulola, olomoucký brankář ale předvedl skvělý zákrok a míč špičkou kopačky vyrazil.

Nespokojený kouč Sigmy Jílek o přestávce vyměnil dva hráče a byl to právě střídající Vodháněl, který se krátce po změně stran procpal před soupeře a poslal míč Chytilovi. Olomoucký útočník ale v nadějné pozici míč netrefil ideálně a Rakovan jej chytil.

Ševci ale jinak pečlivě bránili a soupeře do mnoho dalších šancí nepouštěli. Naopak hosté po rohovém kopu přidali Hlinkou druhý gól. Sudí Nehasil ale branku slovenského záložníka po zhlédnutí videa odvolal, když na monitoru uviděl, jak hráč FC TRINITY při zpracování zasáhl balonem vlastní ruku.

Hanáci si oddechli. Vycítili šanci a dál se tlačili do zakončení. Pokus Navrátila ještě zneškodnil Rakovan, ale v 70. minutě už bylo srovnáno. Centr Chvátala z pravé strany si nešťastně srazil do vlastní sítě Reiter a bylo to 1:1.

Ševce smolné chvíle rozhodily, závěr nezvládli. Obrat Olomouce završil v 82. minutě domácí stoper Beneš, jenž se trefil hlavou po standardní situaci Zmrzlého.

Zlíňané se na konci utkání snažili urvat alespoň bod. Dostali se k několika nebezpečným střelám, na vyrovnání ale nedosáhli.

Fotbalisté Zlína po porážce 1:2 zůstali v tabulce FORTUNA:LIGY s dvanácti body předposlední. Před sebou mají náročný týden. V úterý doma na Letné vyzvou v rámci 3. kola MOL Cupu druholigovou Jihlavu, za týden v sobotu se pak utkají v lize s mistrovskou Plzní.