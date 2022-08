„První poločas byl z naší strany velmi slabý. Podali jsme bojácný výkon. I když jsme v prvních patnácti minutách získali balony v dobrých prostorech, okamžitě jsme je buď naší nekvalitou nebo dobrým presinkem Slavie ztratili, což nám srazilo sebevědomí,“ vypozoroval zlínský trenér Jan Jelínek.

Kouč FC TRINITY vsadil na sestavu z úvodního ligového kola, na lavičce už byli uzdravení marodi Hrubý s Reiterem. Trenér Slavie Trpišovský naopak po čtvrteční výhře nad Panathinaikosem v Evropské konferenční lize vyměnil hned sedm hráčů.

V obraně hráli Kačaraba s Davidem Juráskem. Rodák z Dolního Němčí včera slavil 22. narozeniny.

Lepší mejdan nemohl mít..

FORTUNA:LIGA, 2. kolo -

SK SLAVIA PRAHA – FC TRINITY ZLÍN 4:1 (2:0)

Branky: 31. a 90.+3. D. Jurásek, 10. Icha, 85. Schranz – 49. Jawo. Rozhodčí: Černý - Caletka, Podaný (Zaoral) | VAR: Ondráš | AVAR: Kubr. Žluté karty: Trpišovský (trenér), Masopust – Procházka, Jawo, Cedidla, Simerský, Bartošák. Červená karta: 70. Procházka (Zlín). Diváci: 12 213.

Slavia Praha: Mandous – Douděra (65. Masopust), Kačaraba, Santos, D. Jurásek – Hromada (83. Holeš) – Lingr (76. Usor), P. Ševčík (65. Tiéhi), Icha, Ewerton (65. Schranz) – Jurečka. Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák – Dramé (46. Hrubý), Kolář (80. Bobčík), Didiba, Čanturišvili (86. Hrdlička), Vukadinović (46. Silný) – Jawo (73. Reiter). Trenér: Jelínek.

V kompletně obměněném středu zálohy zase nastoupil dvacetiletý debutant Icha.

A byl to právě talentovaný mladík, který v 10. minutě po rohovém kopu Ševčíka hlavou otevřel skóre zápasu.

Lepší premiéru si šikovný mladík nemohl přát. Slavia byla v první půli efektivní. Po půlhodině zvýšil na 2:0 oslavenec Jurásek. Odchovanec Slovácka skóroval po přihrávce Lingra.

Ševci v úvodní části vůbec nebezpeční nebyli. Osmělili se až po změně stran. Čanturišvili ale přečíslení po zaváhání Eduarda Santose nevyřešil dobře, pálil jen do připraveného gólmana Mandouse.

Favorit nebral varování vážně, chvíli na to inkasoval. Moravany vrátil do hry kontaktní brankou Jawo.

Naděje hostů na bodový zisk ale utnul v 70. minutě kapitán Procházka. Zkušený zadák bránil Jurečkovi ve vhození autu, inkasoval druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

Podle Jelínka ale o zkrat nejzkušenějšího hráče nešlo. „Situaci jsem ještě na videu neviděl, ale co vím, tak Jurec (Jurečka – pozn. red) tam vyzul Prochymu (Procházka – pozn. red) kopačku. Jinak to bylo rameno na rameno. Rozhodčí to odpískal, už se s tím nedalo nic dělat. Emoce gradovaly, ale nemyslím si, že by to byl nějaký zkrat,“ zastal se svěřence Jelínek.

Ševci už to měli v deseti složité. Rána Juráska se ještě otřela o břevno, ale střídající Schranz uklidil balon po centru Jurečky do sítě a zvýšil na 3:1. Triumf Slavie podtrhl v nastaveném čase skvěle hrající David Jurásek.

„Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, které nám přinesly ovoce. Hrát na Slavii dvacet minut je ale strašně málo,“ povzdechl si Jelínek.

„V závěru po vyloučení Procházky soupeř prostřídal sestavu. Dal tam ještě větší kvalitu a my už jsme šlapali vodu,“ dodal smutně. Fotbalisté Zlína jsou po dvou kolech na jednom bodu.

Další zápas sehrají v sobotu v Ostravě proti Baníku.