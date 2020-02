Zlín se sám dostal pod tlak. Vypadá to, že se znovu bude opakovat další zpackané jaro. „Musíme se chytnou nějakým dobrým výsledkem nebo výkonem. Třeba na Spartě nemáme co ztratit. Taky má své problémy,“ připomíná Fantiš.

Zatímco ale ševci před vlastním publikem dokáží zapnout a protivníkům zatápět, venku jsou jaloví. „Zvládat musíme hlavně domácí zápasy. Bohužel proti Budějovicím nám to nevyšlo,“ mrzí sedmadvacetiletého fotbalistu.

Proti Dynamu ševci začali hrát, až když jim teklo do bot a prohrávali 0:2. „Ve druhé půli jsme ukázali, že na to máme. Bohužel zrovna, když se nadechneme, zase dostaneme gól. To je pak hrozně těžké,“ říká.

Podle Fantiše nedělní duel 22. kola FORTUNA:LIGY ovlivnila zahozená šance Jawa hned ve 4. minutě. „Můj názor je ten, že máme 1:0 vést, ale místo toho 0:1 prohráváme,“ prohlásil.

Africkému spoluhráči ale nic nevyčítal. „Naštvaný ale jsem, protože vpravo jsem byl já nebo i Džafa a balon jsme mohli dávat do prázdné branky. Na druhé straně je to útočník a chce dávat góly. Ve finále to udělal výborně, ale z takové šance musí dát branku. Je to škoda,“ uvedl.

Zatímco Fastav první velkou možnost ke skórování promrhal, Jihočeši uštědřili domácím lekci z produktivity. Mršičova přízemní rána skončila u pravé tyči. Rakovan se po míči natahoval marně. „Byl to jako zlý sen, když dali z první střely hned gól,“ pravil.

Dynamo pak druhou branku přidalo těsně před přestávkou, když pokutový kop proměnil stoper Havel. Mladý obránce si ale musel na pokutový kop chvíli počkat, protože sudí Julínek se na zákrok Čanturišviliho na Čavoše odběhl podívat k videu.

„Seběhlo se to rychle, na hřišti jsem to moc dobře neviděl. Rozhodčí si to ale prohlédl. Tak to prostě je,“ zůstal Fantiš v klidu.

První půli jsme prohospodařili

Ševci se ovšem po nepříjemných direktech dokázali zvednout, do utkání je vrátila trefa obránce Simerského.

„Je pravda, že jsme první poločas prohospodařili. Nemohli jsme se vůbec dostat do hry. Za ten druhý nám ale nikdo nemůže nic vytknout,“ myslí si bývalý hráč Ostravy, Jablonce nebo Příbrami. „Změnili jsme rozestavení, začali hrát na dva útočníky a pořádně do toho šlápli. V kabině jsme si něco řekli a vletěli do toho úplně fantasticky,“ líčí.

Moravané opravdu dostali protivníka pod tlak. Hosté naopak bránili náskok. Povedenou ranou Mršiče ale soupeři odskočili na 3:1. Kontaktní a šťastná trefa Džafiće na body nestačila. Jihočeši už si náskok nenechali vzít. Ševci začali šturmovat pozdě. „Je vidět, že Budějky hrají v euforii. Mají skvělé standardky, v sestavě zkušené hráče. Při vší úctě k nim jsou to ale furt České Budějovice, které bychom doma měli porážet,“ ví Fantiš.