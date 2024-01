Téměř deset hráčů scházelo fotbalistům Zlína v úvodním zápase zimní Tipsport ligy proti Zlatým Moravcům. Největším zdravotní problémy sužují mladíky ze středu zálohy.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) na úvod zimní Tipsport ligy podlehli Zlatým Moravcům 0:1. | Foto: FC Zlín

Toma Slončíka, který v novém roce ještě nezačal s tréninkem, trápí záda, David Tkáč má dokonce trombózu a kvůli nejzávažnějším onemocnění žil zřejmě ani nestihne začátek jarní části FORTUNA:LIGY.

„Oba to mají na delší dobu,“ potvrzuje trenér FC Zlín Bronislav Červenka.

Seznam marodů je však mnohem delší. „Věřím, že se všichni kluci dají brzy dohromady, budeme mít kádr pospolu a společně se připravovat na ligu,“ doufá kouč.

Do prvního letošního utkání nezasáhli ani gólman Gonzalez, Černín, Žák, Číž či Natchkebia.

„Čerňas se Zviadem, který měl menší svalové problémy, by se měli připojit již příští týden. Žák se zotavuje po operaci a Pablovi jsme dali ještě volno, protože není úplně připravený do hry, ale v úterý už by mohl na část utkání naskočit,“ věří Červenka.

Mimo hru je stále i Bosňan Pidro, který si v rodné zemi vyřizuje víza a není vůbec jasné, kdy se vrátí zpátky do Česka.

Pohoda scházela, Čelůstka byl ale natěšený: Škoda, že jsme toho nedokázal využít

Ševci už nestojí o služby Nedeljko Koviniće. Vysoký Černohorec je na testech v druholigové Viktorii Žižkov.

Zlín naopak zkouší jiné zahraniční borce. Poprvé dres zlínského klubu navlékli Tornike Akhvlediani s Kennethem Ikugarem. Gruzínský forvard i nigerijský útočník jsou v Baťově městě na zkoušce.

„Jsou to zajímaví hráči s dobrými parametry. Typologicky se nám hodí. Oba je budeme dál sledovat, testovat. Chceme je vidět i v jiných zápasech. Věřím, že se prosadí. Zatím to nechám otevřené,“ uvedl Červenka.

Čtyřiadvacetiletý Akhvlediani je odchovancem týmu FC Gagra. V mládeži působil i ve španělském Leganés. Dále prošel kluby FC Zestafoni, Dinamo Tbilisi, Torpedo Kutaisi a naposledy byl v týmu FC Samtredia.

O rok mladší Ikugar přišel do Česka před třemi lety. Byl v Ústí nad Labem, odkud se vydal na sousední Slovensko. Prošel Trnavou, Trebišovem a Zlatými Moravci, takže o motivaci měl v sobotním utkání postaráno.

Jenže se stejně jako žádný jiný zlínský hráč neprosadil. Ševci tak padli s posledním týmem slovenské Niké ligy, který v sezoně ještě ani jednou nevyhrál, 0:1.

„S výsledkem spokojení nejsme. První poločas nebyl rozhodně špatný, ale druhá půle mohla být určitě lepší,“ uznává zlínský kouč.

Oslabení ševci zkoušeli dva cizince, na úvod Tipsport ligy těsně prohráli

Ševci měli v úvodní části hru pod kontrolou, soupeře herně převyšovali, do přestávky jej přestříleli 12:2. „Byly tam dobré věci i dost momentů, které jsme mohli zakončit lépe,“ míní Červenka.

„Celý zápas nám však dělal problémy míč, který moc nepružil. Bylo vidět, že s ním hráči mají problémy. Střelba byla velmi tupá, vůbec nám to nelítalo,“ povzdechl si.

Druhá půle už Moravanům i kvůli prostřídání nesedla. „Bylo to víc kostrbaté. Hodně jsme kazili, zbytečně ztráceli míče. Soupeře jsme pouštěli do rychlých protiútoků, z jednoho z nich nám dal i gól,“ líčí.

Jediný gól zápasu vstřelil v 65. minutě Jakub Švec. Brankář Bachůrek vzápětí zneškodnil Mondekovi pokutový kop. Ševci se sice na konci střetnutí snažili alespoň o vyrovnání. V závěru se dostali i do několika velkých šancí, ale dorážející Cedidla ani Reiter po zpětné Kolářově přihrávce těsnou porážku neodvrátili.

Kouč Červenka ale výsledek až tolik neřeší. „Zápas byl vyústěním toho, co jsme zatím v přípravě dělali,“ má jasno.

Osmačtyřicetiletý trenér kladl na startu přípravy důraz především na kondici a hrubou sílu. „Na hřišti jsme až tolik nebyli,“ přiznává.

Přípravu nejen ševcům komplikovalo mrazivé počasí. Fotbalisté Zlína na Vršavě dost trpěli.

„Podmínky v Česku jsou dost náročné. Trénovali jsme i v minus deseti stupních, balon na zmrzlé umělce dost skákal, kluky z ní i boleli nohy, takže věřím, že odletíme do Turecka, kde budeme mít kvalitní přípravu na ligovou soutěž,“ dodává.