Pokud chtějí ševci bodovat, musí se zlepšit. V dalších kolech půjdou ale proti špičce české ligy. Po derby se Slováckem přijdou na řadu šlágry se Spartou a Plzní, tedy pořádně těžké fušky. „Pro všechny je to motivace. Nemůžeme se toho zaleknout,“ dodal Jelínek.

Podle zlínského kouče je to spíše o přístupu než výkonu jednotlivců. „Nevím, proč začneme hrát až po vstřelené brance,“ divil se Jelínek.

Nasadí šikovného středopolaře příště od začátku? „Máme týden na to, abychom si to vyhodnotili. Uvidíme, jak vyběhneme na Slovácko,“ uvedl.

„Je to stále stejná písnička. Když jde Kača (Tkáč – pozn. red.) do hry, tak nám vždycky pomůže,“ opakuje Jelínek.

Ševce vrátil do hry o body mladík Tkáč. Šikovný záložník se trefil ve druhém ligovém zápase v řadě. Zatímco pod Ještědem to Moravanům přineslo sladkou výhru, o víkendu tečovaná rána na body nestačila.

Zlíňané se v prvním poločase vůbec nedostali do tempa, proti běhavějšímu soupeři se nechytali. „Hosté nastoupili v jiném rozestavení, na to bychom ale měli umět reagovat. Byli ale u všeho dříve. Dobře kombinovali, ve středu hřiště rotovali. Prostě předvedli větší kvalitu než my,“ uznal sportovně kouč Fastavu.

„Minule to zvládli s nulou, teď zase dostaneme tři branky To je šílené, furt nahoru a dolů,“ hněvá se.

„V tréninku na defenzivě pracujeme, ale když jsem viděl první branku, jak nedostoupíme prostor. A přesně na to jsme se přitom zaměřili, bohužel v zápase to nezvládneme,“ povzdechl si Jelínek.

