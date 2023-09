Fotbalisty Zlína čeká na konci září výjezd na Kladno. Právě na stadionu divizního týmu se ševci představí v rámci 3. kola MOL Cupu. Rozhodl o tom středeční los, který se uskutečnil v sídle FAČR na pražském Strahově. Oficiálním hracím dnem je středa 27. září, ale termín utkání se ještě může po dohodě klubů změnit.

Ve středu se v sídle Fotbalové asociace České republiky uskutečnil i za přítomnosti ambasadora soutěže Jana Kollera los 3. kola MOL Cupu 2023/2024. | Foto: FAČR

Ševci jsou s losem spokojení. „I když jedeme ven a nemáme to tak blízko jako třeba do Lanžhota, naším jasným úkolem je zvítězit a postoupit do dalšího kola. Jsme favoritem a této role se nezříkáme,“ uvedl viceprezident FC Zlín Zdeněk Grygera.

Kladno má za sebou bohatou historii, zajímavou minulost. Klub byl založen byl 15. února 1903 pod názvem Sportovní kroužek Kladno.

V roce 1925 se stal prvním prvoligovým klubem mimo Prahu. Až do poloviny šedesátých let patřil k pravidelným účastníkům první ligy, mezi největší úspěchy pak patří třetí místo v sezónách 1933/34 a 1946/47.

Středočeši nejvyšší soutěž opustili v sezoně 1969/70, aby se do ní v roce 2006 vrátili. O čtyři roky později však klub sestoupil zpět do druhé ligy. V těchto letech pak zažívá kladenský klub úpadek, který vyvrcholil až sestupem do divize, kde tým nastupuje i nyní.

Svěřenci trenéra Františka Douděry jsou po šesti kolech s dvanácti body na čtvrtém místě. Na soupisce je i bývalý záložník Zlína Zdeněk Folprecht.

Kladno své domácí zápasy hraje na stadionu Františka Kloze s kapacitou 4 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Dvojice 3. kola MOL Cupu: SK Kladno - FC Zlín, SK Zápy - SK Sigma Olomouc, TJ Jiskra Domažlice - Bohemians Praha 1905, SK Sparta Kolín - FC Baník Ostrava, FC Viktoria Mariánské Lázně - SK Slavia Praha, SK Uničov - FK Pardubice, FK Mladá Boleslav - FC Slovan Velvary/FC Sellier&Bellot Vlašim, FK Dukla Praha - SFC Opava, MFK Chrudim - FC Hradec Králové, FC Zbrojovka Brno - FC Viktoria Plzeň, FC Vysočina Jihlava - FC Slovan Liberec, SK Hanácká Slavia Kroměříž - SK Dynamo České Budějovice, FK Teplice - MFK Vyškov, FK Jablonec - 1. SK Prostějov, SK Líšeň - 1.FC Slovácko, AC Sparta Praha - FK Viktoria Žižkov