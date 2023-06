Úterní a středeční dopoledne bylo pro fotbalisty Zlína ve znamení fyzických testů zdatnosti a vytrvalosti, které již tradičně absolvovali na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Fotbalista Zlína Vukadin Vukadinovič při testech v Olomouci. | Foto: FC Zlín

„Pro nás je to už běžná součást úvodu přípravy. Na programu jsou testy hned po absolvování individuálního plánu. Podle výsledků pak pracujeme s jednotlivými hráči při běžeckých trénincích, které můžeme každému z nich ušít na míru,“ uvedl na klubovém webu asistent trenéra Vít Vrtělka.

Každý fanoušek si pod pojmem fyzických testů představí běžící pás a masku na obličeji fotbalisty.

Této části však předchází důkladné vyšetření, kdy jsou hráči podrobeni měření a vážení, vyšetření EKG, měření krevního tlaku, měření kapacity plic a spoustě dalších neméně důležitých prohlídek, které by měly případné zdravotní problémy odhalit.

Ševci absolvovali celé vyšetření bez větších komplikací, výsledky testů budou kromě lékařů posuzovat také trenéři zlínského mužstva. Se zjištěnými stavy pak budou dále pracovat v tréninku.

„Co se týče fyzioterapeutických výstupů, tak budeme pracovat na odstranění dysbalancí, které se mohou u některých hráčů objevit. U fyzické části se zaměříme především na zapracování hodnot do nastavení GPS čipů a sestavení tréninkových zón,“ popsal Vrtělka.

Fotbalista Zlína Joss Didiba při testech v Olomouci. Foto: FC ZlínZdroj: FC Zlín

Člen realizačního týmu neoblíbené fyzické testy před lety zažil ještě coby aktivní hráč. Jelikož si na fyzické kondici vždy zakládal, problémy na pásu na rozdíl od některých parťáků neměl.

„Samozřejmě pro každého je to nepříjemné, ale já v tom byl nejlepší, takže mi to zase tolik nevadilo. Uběhl jsem vždycky nejvíc,“ usmívá se Vrtělka.

Společně s fyzioterapeutkou Kateřinou David na vše dohlížel další asistent Jozef Šišják.

V úterý do Olomouce zamířili převážně zkušenější hráči, mladší fotbalisté na Vršavě normálně dvoufázově trénovali. Ve středu se obě party prohodí.

„Pro mě je to vždy takové nutné zlo. Vím, že to musím absolvovat, zvládnout a podle toho k tomu přistupuji. Nijak nespekuluji, nic neřeším. Prostě dělám, co po mě chtějí a dokud neumřu, tak běžím,“ líčí s úsměvem Antonín Fantiš.

„Tentokrát to bylo celkem fajn, protože to odsypávalo, trvalo to jenom necelé dvě hodiny. Zorganizované to bylo dobře, nijak extra dlouho jsme nečekali,“ pochvaloval si.

Jednatřicetiletý univerzál si nemyslí, že by hráči na tom po krátké dovolené byli nějak špatně. „Kondice se za tak krátkou dobu rozhodně neztratí. Navíc je před námi více než měsíční příprava, takže máme dostatek času všechno dohnat a na sezonu se pořádně připravit,“ ví dobře.

Ve čtvrtek se pak kompletní Vrbův tým znovu sejde na hřišti, aby pokračoval v nabírání kondice a v letním drilu.

Herní formu začnou Zlíňané ladit už v sobotu, kdy v úvodním zápase vyzve třetiligový Třinec. Zápas na Vršavě začíná v jedenáct hodin.