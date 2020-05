Fotbalisté Fastavu se shodli, že test PCR, který využívá molekulární analýzu odebraného vzorku z úst a nosu, nepatří mezi pohodové zážitky.

„Vím, že je to nezbytné, ale moc příjemné to nebylo,“ přiznává zlínský křídelník Antonín Fantiš. „Když si představím, že na to půjdu znovu, tak z toho nemám úplně dobrý pocit. Přesto věřím, že všichni jsme negativní a už se budeme soustředit jenom na fotbal,“ přidal.

Podobně mluvil také Slovák Marek Hlinka. I jemu sestřička provedla stěr z nosu a z nosohltanu.

Zjišťuje se při něm, zda je ve vzorku přítomna genetická informace viru SARS-CoV-2, která je uchována v ribonukleové kyselině.

„Když vám někdo tlačí paličkou přímo do nosu, moc příjemné to není, ale dalo se to vydržet,“ usmívá se Hlinka.

Ligoví fotbalisté musejí z nařízení ministerstva zdravotnictví před začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů s tím, že výsledky druhého musejí být k dispozici 24 hodin před zápasem.

Třetí test pak hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou.

První testování se konalo za přísných hygienických podmínek v presscentru na Letné .

„Druhý termín by měl být příští týden, kdy se zároveň dozvíme kompletní výsledky,“ informuje mluvčí zlínského Fastavu Zuzana Molková.

Hlinka věří, že žádný z hráčů nakažený nebude.

„Nikdo z kluků žádné příznaky nepociťuje. Navíc si před každým tréninkem měříme teplotu. Všichni vypadají v pohodě. I tak ale nikdo z nás neví, zda koronavir neměl už někdy dřív,“ dodává.