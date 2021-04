Na podzim ševci gólem Poznara přemohli Viktorku 1:0, zaskočit silného protivníka se pokusí i ve venkovní odvetě, byť to v Doosan Areně budou mít sakra těžké. „Takové týmy nejsme schopni porážet, ale porazit ano. S každým se dá hrát. Plzeň sice je v tabulce níže, než bývalo zvykem, ale má stále velký potenciál. Když jsem viděl, jak hráli v Karviné a co neproměnili, tak bych si přál, aby to nespustili proti nám," uvedl zlínský kouč Bohumil Páník.

Jeho tým se dvou porážkách klesl na třináctou příčku, před důležitým domácím nedělním duelem s poslední Příbramí se potřebuje znovu nakopnout. Mužstvu může pomoct návrat záložníků Hlinky s Čanturišvilim, fyzicky je na tom lépe Jawo, který v Jablonci naskočil do druhého poločasu.

hrát naopak po dohodě klubů nemůže další středopolař Janošek, jenž ve Zlíně hostuje právě z Plzně. „Mrzí mě to. Určitě bych se chtěl předvést a pomoct Fastavu, abychom tam bodovali. Bohužel pravidla jsou taková, takže budu muset klukům fandit v televizi,“ posteskl si účastník nedávného mistrovství Evropy hráčů do 21 let ve Slovinsku. Mimo tým dál zůstává Conde.

I bez něj se ševci pokusí favorita zaskočit. Cesta k bodům povede přes poctivou defenzivu a maximální efektivitu, jako to předvedla o víkendu Karviná, kde plzeňští fotbalisté po čtyřech ligových výhrách v řadě pouze remizovali 1:1, byť měli v utkání mnohem víc gólových příležitostí.

Za hosty se trefil nejlepší střelec Viktorie Beauguel. Někdejší opora Fastavu letos zaznamenala už deset branek, mezi ligovými kanonýry je už čtvrtý.

„V Karviné nás velmi nízká produktivita stála vítězství, je to pro nás velké poučení na středu. Bodovou ztrátu musíme okamžitě odčinit doma, kde nás čekají dva zápasy po sobě," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa.

Západočeši už minulý týden přišli o dva klíčové záložníky Pavla Buchu a Aleše Čermáka. Produktivní fotbalisty kvůli zranění čeká několikatýdenní pauza. Buchu na delší dobu vyřadilo zranění nártu, Čermák má blíže nespecifikované svalové problémy.

„Chceme udělat maximum pro to, aby se ještě v této sezoně zapojili do ligy. Prognózy jsou sice týdenní, ale máme tam natlačené zápasy, takže je to stále otevřené. Oba jsou to zejména v ofenzivě nesmírně platní hráči. Čermi dal za období, co jsem u týmu, šestnáct gólů, Buchy jedenáct, to je opravdu brutální kvalita,“ vypočítal Guľa, který vyhlíží návrat reprezentanta Kopice. „Jeho návrat se blíží,“ potvrdil.

Mimo hru zůstávají také stoper Hejda a křídelník Kayamba.

Pokud chtějí Limberský a spol. do pohárové Evropy, musí přestat ztrácet hráče i body. Západočeši nyní nebojují jenom se soupeři, ale i náročným programem. „Je pravda, že se to maličko kupí, ale tak to prostě je a myslím si, že i s tímto náročným programem jsme se popasovali celkem dobře. Jen musíme být produktivnější do dalších zápasů a musíme si dát větší pozor na protiútoky, abychom zase hned z prvního neinkasovali,“ prohlásil plzeňský křídelník Šimon Falta.

FORTUNA:LIGA, dohrávka 24. kola -

FC Viktoria Plzeň (6.) - FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: středa v 16.00, Doosan Aréna

Rozhodčí: Lerch – Hocek, Leška (Ulrich). VAR: Adam/AVAR:Pečenka

Ligová bilance: 13-6-8

Poslední zápas: 0:1 (38. Poznar, 22. listopadu 2020)

Pravděpodobné sestavy: Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Brabec, Limberský – Kopic, Kalvach, Šulc – Ba Loua, Beauguel, Falta. Trenér: Guľa.

Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský, Buchta, Procházka – Fantiš, Hlinka, Janetzký, Čanturišvili – Potočný, Poznar. Trenér: Páník.

Tip Deníku: 2:1