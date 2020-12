Ševci čekají na verdikt, Slavia jde do izolace, covid potvrdily i další testy

Prvoligoví fotbalisté Fastavu Zlín budou mít ve středu nejspíše volno. Může za to epidemiologická situace v kádru jejich dalšího soupeře. Slávisté totiž museli kvůli pozitivním testům na koronavirus do izolace. Zápas 12. kolo FORTUNA:LIGY zatím oficiálně odložen nebyl. Ligová fotbalová asociace o tom rozhodne až v den utkání poté, co obdrží potřebnou dokumentaci od hygienické stanice hlavního města Prahy. "Čekáme, co bude," přiznává generální ředitel Fastavu Zdeněk Grygera.

Sportovní ředitel Fastavu Zlín Zdeněk Grygera | Foto: www.fcfastavzlin.cz

O izolaci nakažených členů prvního týmu a pětidenní preventivní karanténě pro negativní členy rozhodla hygienická stanice už v pondělí. Slavia se sice snažila verdikt zvrátit dnešními novými testy týmu i dalších zaměstnanců, ale i ty potvrdily předchozí výsledky. Slavia tak velmi pravděpodobně ve středu ve Zlíně hrát nebude. LFA by měla potřebné dokumenty dostat ve středu dopoledne. V ohrožení může být i konání nedělního utkání Slavie s Bohemians 1905 a šlágru s Plzní v předvečer Štědrého dne. O jejich osudu i dalším postupu rozhodnou další testy, které Slavia podstoupí v sobotu. "Po nich rozhodne hygienické stanice hlavního města Prahy o dalším postupu a hlavně osudu nedělního duelu s Bohemians a středečního zápasu v Plzni. Klub udělá maximum pro to, aby poslední dva ligové zápasy roku 2020 mohl odehrát," prohlásil mluvčí Slavie Michal Býček na klubovém webu. Slavii masivní nákaza během jednoho testování zaskočila. V minulém týdnu se první tým podrobil třem PCR testům, naposledy v pátek večer, a podle klubového webu byly všechny výsledky negativní. Slavia také zdůraznila, že dodržuje všechna nařízení a že její vlastní opatření jsou často i přísnější. Hygienická stanice hlavního města Prahy doručí své písemné rozhodnutí Slavii a LFA o udělení hygienických opatření do středy do deseti hodin. Ševci se dál chystají na utkání a vyčkávají, co bude.