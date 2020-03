A stejně jako před třemi týdny proti Karviné se znovu hraje o šest bodů.

„Abychom se nedostali ještě do větších problémů, musíme vyhrát,“ uvědomuje si kouč Fastavu Jan Kameník.

Souboji s pražskými klokany přikládá velkou důležitost. Vždyť sobotní soupeře dělí v tabulce FORTUNA:LIGY pouze dva body.

„Je to zlomové utkání, na druhé straně body se s každým soupeřem počítají stejně,“ říká osmatřicetiletý kouč.

„V případě výhry se ale můžeme uklidnit a odrazit do další práce. Navíc můžeme Bohemku dostat pod sebe,“ přidává.

Problém je, že ševci soupeře z Vršovic po návratu do nejvyšší soutěže doma na Letné nikdy neporazili. Klokani ale venku letos ještě nevyhráli.

„Něco to nejspíš ukazuje, ale o to větší motivaci s tím něco udělat budou hosté mít,“ míní Kameník.

Zlínský trenér očekává bojovné utkání plné soubojů. „Kdo bude více sbírat odražené míče a bude šťastnější v koncovce, bude mít navrch,“ uvědomuje si.

Ševci se na Pražany důkladně připravují.

„Čeká nás bojovný tým, který bude hrát jednodušeji než Sparta. Přechod do útoku bude přímočařejší, nejspíš s více nakopávanými balony,“ myslí si.

Síla Bohemky je hlavně v kolektivním pojetí, výborné fyzické připravenosti a v poctivosti. Vpředu nastupují Pulkrab a s Puškáčem, zlobit může Vodháněl nebo navrátilec Mosquera.

„Soupeř je v útoku fyzicky silný a nebezpečný, takže v pokutovém území musíme být velice opatrní,“ ví Kameník.

Právě defenziva Moravanům zatím až tolik nefunguje. Ševci v úvodních třech jarních kolech obdrželi už sedm branek.

„Rozhodně to není málo. Je to velké téma a s hráči jsme se o tom bavili. Přitom do každého zápasu jdeme s tím, že chceme udržet čisté konto. Těžko totiž budeme vyhrávat 5:4 nebo 4:3,“ prohlásil.

Ševci musí bát vzadu obezřetní, každé zaváhání v současné situace bolí Zlíňany o to víc. Fastav je dál až třináctý, před čtrnáctou Karvinou má jenom dvoubodový náskok. Nahoru se dere také předposlední Opava.

„Jsme v situaci, kdy se musíme dívat i na ostatní týmy. Soupeře sledovat musíme, na druhé straně to nijak neovlivníme, takže se tím moc zaobíráme. Na prvním místě jsme my a naše výsledky,“ říká Kameník, který má pro víkendové střetnutí až na jednoho hráče k dispozici kompletní tým.

FORTUNA:LIGA, 24. kolo -

FC Fastav Zlín (13.) - Bohemians 1905 (11.)

Výkop: sobota ve 14.30, stadion Letná

Rozhodčí: Klíma – Šimáček, Váňa (Musil)

Ligová bilance: 6-8-3

Poslední zápas: 2:2 (23. a 49. Havel – 5. Wágner, 45. Mašek, 20. září 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Cedidla, Buchta, Simerský – Čanturišvili, Jiráček, Hlinka, Bartošák – Fantiš - Poznar, Jawo.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Hůlka, Schumacher - Bartek, Levin, Jindřišek, Mosquera - Puškáč, Pulkrab.

Tip deníku: 2:0