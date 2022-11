„Respektujeme sílu soupeře, ale v posledních zápasech jsme si ověřili, že se můžeme rovnat s každým. Olomouc má kvalitní tým, čtyřikrát za sebou bodovala, ani my ale nechceme prohrát,“ říká asistent zlínského trenéra David Hubáček.

I když se ševci na šesté Hanáky dívají až z předposlední patnácté pozice, oba týmy dělí pouze tři body.

„V české lize je vidět obrovská vyrovnanost. Nejenom na hřišti, ale i v tabulce, kde jsou bodové rozdíly minimální. Čeká nás jako vždy houževnatý soupeř. Povinnost nám doma velí předvést dobrý výkon a věřím, že to bude stačit na výhru. Vždycky se ale pravda ukáže až na hřišti. Víme, že musíme předvést lepší výkon než na Bohemce," uvedl asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Ve středu se na něj Olomoučtí navnadili poměrně poklidným postupem v MOL Cupu přes Zápy, kde si trenér mohl dovolit pošetřit nejlepšího střelce týmu Mojmíra Chytila a pouze menší část zápasu odehráli také kapitán Radim Breite či Jan Navrátil. Naopak Zlín měl volno, svůj pohárový duel s Jihlavou sehraje až v úterý po duelu v Olomouci.

„Myslím, že to nebude mít na samotné utkání žádný vliv,“ poznamenal Hubáček.

Sigmáci se musí mít na pozoru, protože v posledních dvou utkáních na domácím trávníku roli favorita proti Zlínu nezvládli. Naposledy s ním v prosinci remizovali 1:1, sezonu předtím dokonce prohráli 0:1. Naopak na půdě soupeře dvakrát v řadě uspěli. Celkově se jim letos daří více venku a doma vyhráli jen jednou, ale zato se Slavií, bod přidali s Libercem.

Hrubý má po infekci žaludku čtyři kila dole. Omluvil se mu kondiční trenér?

Ani Zlín ovšem nyní nepředvádí špatné výsledky. Doma si vyšlápl na Liberec a remizoval v Českých Budějovicích či Hradci Králové. Mezitím padl se Slováckem. Ševci venku v této sezoně ještě nevyhráli, ale v posledních čtyřech zápasech remizovali a bod přivezli také ze hřiště Sparty. Celkově je tým Jana Jelínka se šesti plichtami remízovým králem soutěže.

„Zlín je na papíře velmi zajímavé mužstvo. Když se podívám na poslední zápas, kdy šli z lavičky do hry hráči jako Fillo, Hrubý nebo Bartošák, tak mi to ukazuje, že má dobrý kádr. Je to kompaktní celek, delší dobu jsou pod jedním trenérem," upozornil Saňák.

Pro Sigmu je pozitivní, že se do tréninku vrátil Zorvan, naopak chybět stále budou Ventúra, Macík a Greššák. Na druhé straně jsou dlouhodobě mimo hru Hloušek a Tkáč, dlouhý výpadek dohání Fantiš.

Před samotným duelem si hanácký klub přichystal opět fanzónu, ve které se fanoušci mohou těšit na brankářský souboj mezi Zdeňkem Zlámalem a Martinem Blahou. Fanzóna startuje hodinu před výkopem - tedy v 15 hodin.