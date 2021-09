Ševci chtějí potvrdit triumf z Liberce. Klokany ale doma dlouho neporazili

Zlín – Čeká je důrazný a běhavý soupeř, neoblíbený protivník, kterého v domácím prostředí neporazili dlouhých osmnáct let. Fotbalistům Zlína to proti pražským Bohemians před vlastním publikem nejde, na Letné klokany od návratu do nejvyšší soutěže v roce 2015 ještě neporazili. Nyní mají další pokus o svalení vršovického celku.

Fotbalisté Zlína doma neporazili Bohemians 1905 dlouhých osmnáct let. | Foto: FC Fastav Zlín

„Myslím, že už je čas to konečně prolomit. Chceme v domácích podmínkách vyhrávat a sbírat body. Bylo by super, kdybychom triumf z Liberce podpořili i před vlastním publikem. Uděláme maximum proto, abychom to zvládli,“ uvedl kouč Fastavu Jan Jelínek. Jeho tým se předcházejícím úspěchem a povinným postupem v celostátním poháru přes Blansko vrátil do pohody, která zmizela z Baťova města po výprasku od Olomouce. Zlíňané na předcházející domácí ztrátu dávno nemyslí, v reprezentační přestávce se pečlivě chystali na klokany, kteří se po rozpačitém vstupu do sezony herně i výsledkově zvedají. „Bohemka je hodně nevyzpytatelný soupeř. Dokáže jak ztratit zápas, tak být velmi nepříjemná a vstřelit branky,“ říká Jelínek. „Kopou výborně standardky, taky mají rychlý protiútok i dobrou výstavbu hry po zisku míče. Na druhé straně jsem viděl jejich zápas, kdy jim to vůbec nešlo a nemohli se opřít ani o jednu věc,“ přidává. „Taky ale bude záležet na tom, v jakém rozpoložení k nám přijedou a hlavně na nás. My chceme odčinit domácí výkon s Olomoucí,“ dodává. Simerský o špatné bilanci s Bohemkou nevěděl: Chceme zhodnotit výhru z Liberce Přečíst článek › Devětatřicetiletý kouč už může počítat s některými marody, kteří se v minulém týdnu dali do kupy. Do tréninku se zapojil Vraštil, naopak mimo hru dál zůstává zraněný brankář Dostál, nejistý je start Fantiše či Koláře. Oba týmy letos hodně inkasují. Fastav obdržel v šesti duelech dvanáct branek, klokani jedenáct. Horší obranu soupeři kompenzují v útoku, které patří do lepší ligové poloviny. Individuálním týmovým statistikám vévodí útočník David Puškáč, který je se třemi góly nejlepším střelcem a se čtyřmi body nejproduktivnějším hráčem. Za ním je v obou statistikách další útočník Jan Chramosta. Naopak bývalý reprezentant Necid je zatím na nule. „Bohemka sice doma porazila Teplice, ale vstup do ligy neměla úplně ideální. Přitom do mužstva v létě přišlo docela dost dobrých hráčů. I z lavičky přichází na trávník kvalita. Hlavně v útoku mají přetlak. Tým Bohemky se mi líbí,“ uvedl záložník Zlína Robert Hrubý. Los 3. kola MOL Cupu: Na Slovácko čekají Zbuzany. Zlín jede do Vyškova Přečíst článek › Ševci se chtějí držet zodpovědného výkonu. „Bude důležité, abychom hlavně doma bodovali víc a zápasy s rovnocennými soupeři uhrávali. I proti Bohemce to bude hlavně o nás. Doufám, že to zvládneme,“ přeje si Hrubý. FORTUNA:LIGA, 7. kolo - FC Fastav Zlín (7.) - Bohemians Praha 1905 (10.) Výkop: sobota v 16.00, stadion Letná

Rozhodčí: Hocek - Kotík, Lakomý (Švagr) | VAR: Ondráš | AVAR: Adámková

Ligová bilance: 6-9-5, 20:18

Poslední zápas: 0:0 (6. března 2021)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Fillo, Cedidla, Simerský, Procházka – Dramé, Conde, Hlinka, Hrubý, Reiter - Poznar. Trenér: Jelínek.

Bohemians: Le Giang – Dostál, Köstl, Krch, Vondra – Levin, Květ – Keita, Hronek, Bartek – Necid. Trenér: Klusáček.

Tip Deníku: 2:1