V sobotu se na Letné představí neoblíbený Jablonec. Ševci proti Hübchmanovi a spol. nevyhráli desetkrát za sebou, zítra mají další pokus.

„Na minulost se nedívám, nezajímá mě. Teď je před námi jiný zápas, než byly ty předchozí. Doma se samozřejmě pokusíme uspět. K tomu ale potřebujeme předvést mnohem lepší výkon, než byl v úterý ve Varnsdorfu,“ říká trenér Fastavu Josef Csaplár.

Moravané naposledy zdolali Jablonec 13. dubna 2008, to ale bylo venku. Před vlastním publikem slavili triumf 3:1 o tři roky zpět, 10. září 2005. To už ale nikdo ze současného zlínského kádru nepamatuje. „Proto musíme dlouhé čekání utnout,“ burcuje Csaplár.

Jednoduché to ale ševci mít znovu nebudou. Moravanům schází marodi Podio, Hlinka a Janetzký, poslední duel na Bohemce nedohrál ani Bartošák. „Nějak si s tím poradíme,“ věří Csaplár.

Severočeši jsou ve větším klidu. Jablonec sice naposledy doma remizoval s Olomoucí 2:2, ale v tabulce je se sedmnácti body čtvrtý. Radův tým letos řádí hlavě na Střelnici, zato venku zelenobílí výsledkově tápou. Proti Fastavu se ale Hübschmanovi a spol. dlouhodobě daří.

„Čeká nás těžké utkání. Zlín doma naposledy prohrál se Spartou a teď ztratil dobře rozehraný zápas na Bohemians, kde dvakrát vedl. Ve Zlíně je to vždycky nepříjemné a je tam vždy větší divácká kulisa. My jsme teď doma nezískali tři body, když jsme zbytečně zaváhali s Olomoucí. Takový ale fotbal někdy je, prakticky oba góly jsme si dali vlastní. Je to určitě nepříjemné, ale hráli jsme proti kvalitnímu soupeři. Teď se budeme snažit získat body ve Zlíně. Venku nám to teď moc nelepí, uhráli jsme akorát bod v Českých Budějovicích, i když naposledy v Plzni jsme odehráli dobrý zápas. Ale bohužel bez bodu. Ve Zlíně chceme bodovat a věřím, že to bude dobrý zápas a nebudeme se vracet s prázdnou," říká před sobotním zápasem trenér Jablonce Petr Rada.

Nejbližšího zlínského protivníka zdobí hlavně ofenziva. Vpředu řádí Matoušek s Doležalem, které doplňují produktivní křídelníci Sýkora s Jovovičem.

„Jablonec vnímám jako velmi kompaktní tým s dobrými individualitami, které hlavně v útočné fázi dokáží většinu šancí proměnit, takže na to si musíme dávat pozor,“ uvedl krajní bek Fastavu Róbert Matejov, který očekává náročné střetnutí.

„S Jabloncem máme nepříjemnou bilanci, když jsme ho od postupu do ligy ještě neporazili. Ale věřím, že každá série jednou končí a my se konečně dočkáme a vyhrajeme,“ dodává Matejov.

FORTUNA:LIGA, 11. kolo -

FC Fastav Zlín (13.) – FK Jablonec (4.)

Výkop: zítra v 16.30, stadion Letná

Rozhodčí: Hrubeš - Kříž, Melichar (Vojkovský)

Ligová bilance: 4-9-13

Poslední zápas: 0:4 (42. Lischka, 45. Doležal, 57. Holeš, 82. Chramosta, 3. prosince 2018)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Matejov, Buchta, Giorgadze, Azackij – Mašek, Jiráček, Folprecht, Čanturišvili – Wágner, Poznar.

Jablonec: Hrubý – Holík, Plechatý, Břečka, Krob – Jovovič, Hübschman, Považanec, Sýkora – Matoušek, Doležal.

Tip deníku: 2:1