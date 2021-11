Další šanci mají v neděli, kdy na Letnou dorazí účastník Evropské konferenční ligy.

„Je to dlouhá doba, ale každá série jednou končí. V Liberci se taky dlouho nevyhrálo a letos se nám to povedlo, tak proč bychom to teď taky nemohli přerušit a nastartovat třeba novou sérii našich výher,“ přeje si i záložník Fastavu Robert Hrubý.

Z Jablonce letos takový strach nejde. Severočeši sice tým po povedeném ročníku jinak zvlášť neoslabili, přesto v české lize tápou.

Ve třinácti duelech získali jen dvanáct bodů. Na výhru už čekají šest utkání v řadě.

Naposledy doma jenom remizovali s rovněž se trápícími Pardubicemi, a v tabulce se dál propadají - nyní už klesli až na 13. místo.

„Na ty kluky už toho je dost,“ míní Hrubý. „Jak nemáte oddech, tak už se na vás únava někdy navalí. Samozřejmě ale mají hrozně kvalitní mužstvo od obrany až po útok, gól může dát kdokoliv. Byl jsem tam, vím, co je tam za výborné hráče,“ říká Hrubý.

Radův tým sice ve FORTUNA:LIZE klopýtá, zato v Konferenční lize drží ve skupině D naději na postup. Severočeši ve čtvrtek večer remizovali na hřišti Randers 2:2, poté co v závěru dotáhli dvoubrankovou ztrátu.

Hübschman a spol. proti dánskému soupeři zopakovali dva týdny starý výsledek z domácího utkání a v tabulce skupiny D zůstali druzí.

Jenže na regeneraci a přípravu měli málo času, což se může projevit.

Ševci na soupeře nehledí, soustředí se sami na sebe. Před týdnem ukončili dlouhé čekání na výhru a nyní chtějí na úspěšný duel s Českými Budějovicemi navázat.

„Určitě nás to nakoplo. Už jsme potřebovali takový zápas a výhru. Nesmíme si ale myslet, že to půjde samo. Jenom se nám potvrdilo, že když si budeme plnit své úkoly, tak můžeme uspět s kýmkoliv,“ uvedl Hrubý.

Moravanům bude scházet vyloučený křídelník Reiter, hosté zase přijedou na Letnou bez vykartovaného útočníka Čvančary.

Nedělní duel slibuje zajímavý duel. Jen škoda, že se fotbalový zápas kryje s hokejovým extraligovým střetnutím zlínských Beranů s Jágrovým Kladnem. Kulisa tak nebude zrovna bouřlivá.

FORTUNA:LIGA, 14. kolo -

FC Fastav Zlín (11.) - FK Jablonec (13.)

Výkop: neděle v 15.00, stadion Letná

Rozhodčí: Krejsa - Hájek, Pochylý (Dorušák) | VAR: Zelinka | AVAR: Zadinová

Ligová bilance: 4-9-17, 24:49

Poslední zápas: 1:3 (48. Kubista, 51. Jovovič, 87. Považanec – 92. Janetzký, 10. dubna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Fillo, Tkáč, Hrubý, Čanturišvili - Poznar Trenér: Jelínek.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob – Pleštil, Hübschman, Považanec, Kratochvíl, Malinský – Doležal. Trenér: Rada.

Tip Deníku: 1:1